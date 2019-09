Rendre l'accès à la propriété plus abordable pour les premiers acheteurs, voilà l'idée derrière le tout nouveau projet domiciliaire Civitas. Signées par le promoteur Pür urbain Candiac et nichées dans un environnement exceptionnel, les habitations sont modernes et écoresponsables, en plus de représenter un investissement intelligent. Bienvenue dans le meilleur des deux mondes.

Candiac : 3e ville la plus heureuse du Québec Dans un récent sondage Léger mesurant l'indice de bonheur, Candiac s'est classée 3e au palmarès des villes où l'on vit le mieux au Québec. En plus d'être reconnue pour l'excellence de ses services et la qualité de son milieu de vie, la ville jouit d'un emplacement idéal à 20 minutes de Montréal. Pas étonnant que de plus en plus de jeunes couples et de familles décident de s'y installer.

Une vie de quartier urbaine en pleine nature Le projet domiciliaire Civitas s'inscrit dans une approche résolument tournée vers l'avenir, où le développement durable est une priorité. Situées dans un îlot de fraîcheur aux abords d'un immense parc d'inspiration néerlandaise, les maisons de ville, entourées d'arbres matures et de grands espaces verts, proposent un milieu de vie extraordinaire. Ici, pas besoin de prendre la voiture pour aller au marché, se rendre au boulot ou profiter de tous les services. Sentier pédestre, piste cyclable, marchands de fruits et légumes, tout le quartier est articulé autour du transport collectif et privilégie les déplacements à pied. La belle vie, quoi !

Maisons de ville accessibles Plafonds hauts, fenestration généreuse, matériaux raffinés, piscine extérieure, les maisons de ville du projet Civitas proposent une foule de petits plus qui sauront ravir les jeunes familles en quête de commodités et de modernité. Le même promoteur a également développé le projet domiciliaire Pür urbain - composé d'habitations plus luxueuses - qui s'adresse davantage aux acheteurs d'une deuxième propriété. Une foule d'avantages - Emplacement de choix dans un îlot de fraîcheur - Accès direct à la piste cyclable et au sentier pédestre - Trottoirs surdimensionnés - Construction de qualité supérieure - Deux stationnements intérieurs - Magnifique terrasse extérieure - Et plus encore...

Aucun entretien. Aucun compromis. L'achat d'une première maison vient avec son lot de nouvelles responsabilités. Pour simplifier la vie des premiers acheteurs, les maisons de ville du projet Civitas ne nécessitent aucun entretien. Le déneigement et l'aménagement paysager sont pris en charge, et tous les matériaux ont été sélectionnés en fonction de leur durabilité. La flexibilité des plans est également un avantage considérable. Chaque propriété Civitas est unique et conçue sur mesure, selon les besoins des futurs propriétaires. De plus, pour faciliter les prises de décisions, le service de design est compris à l'achat d'une propriété. « Vivre dans une demeure Civitas, c'est avant tout avoir l'option de faire ses propres choix de plans, de matériaux et ajuster ceux-ci en fonction de sa réalité familiale ou de ses besoins actuels. » - Jean Pessoa, promoteur