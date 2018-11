Ils font resplendir nos planchers et confèrent une agréable odeur à nos vêtements fraîchement lavés. Si les produits d'entretien ménager nous rendent de valeureux services, ils peuvent en revanche se révéler nocifs pour la santé et pour l'environnement. De là l'importance de se tourner vers des choix de produits 100 % naturels et non toxiques, comme ceux de la marque québécoise Bionature.

1. Attention, danger!

Bon nombre de produits traditionnels se retrouvant dans nos placards constituent en effet de véritables bombes à retardement, tant pour notre santé que pour les écosystèmes. Ils renferment, d'une part, de nombreux irritants respiratoires, des allergènes, des substances cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. De récentes études ont aussi démontré que les produits comme les nettoyants pour la maison, les shampoings et les détergents figurent parmi les plus importantes causes de pollution de l'air et de l'eau, et que leur effet sur l'environnement est comparable à celui des émissions des voitures et des usines.

2. De tout, pour tout

Lorsqu'il est question de santé et d'environnement, le moindre geste compte, et l'entreprise Bionature l'a bien compris en développant un très large éventail de produits écologiques, soit non cancérigènes, sans phosphate, biodégradables et non toxiques pour la nature. Allant de la lessive (détergent, assouplisseur, poudre détachante Oxy, etc.) au nettoyage (de la céramique, du four, des vitres, etc.) en passant par la vaisselle (à la main ou au lave-vaisselle), l'hygiène corporelle et même les soins pour animaux, la gamme Bionature, avec ses 28 produits, vient à notre rescousse sur une base quotidienne, peu importe la tâche à accomplir.

