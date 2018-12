L'économie et l'environnement sont souvent présentés comme des forces opposées, comme si toute contribution à l'un devait nécessairement se faire au détriment de l'autre. Or, le Fonds de solidarité FTQ croit que le Québec peut entreprendre dès maintenant une transition vers des énergies moins polluantes, et ce, de façon juste et cohérente pour tous. Voici comment c'est possible.

Tourné vers l'avenir

La transition vers des sources d'énergies renouvelables créera des occasions d'investissement prometteuses. Voilà pourquoi le Fonds s'est départi, en 2017, de tous ses placements dans le secteur du charbon aux fins de production d'énergie. Le Fonds prévoit également réduire de 25 %, d'ici 2025, son empreinte carbone associée à des titres publics, pour favoriser les sociétés d'avenir liées à l'efficacité énergétique, au développement de nouvelles technologies, au transport et à la fabrication de matériaux et d'équipements moins énergivores.

Crédits carbone

Face à l'évolution de la réglementation et au besoin d'acceptabilité sociale, un nombre grandissant d'entreprises privées se tournent vers l'achat de crédits carbone pour réduire leur empreinte écologique. Selon la firme IG Group Limited, le marché mondial du carbone connaît une croissance fulgurante, s'étant élevé de 52 G$ en 2016 pour atteindre 82 G$ en 2017. Grâce à la Société de gestion d'actifs forestiers Solifor, créée par le Fonds en 2005, ce dernier proposera un programme pour l'acquisition de crédits carbone. Solifor détient plus de 200 000 hectares de terres forestières - soit quatre fois la superficie de l'île de Montréal.

Investir vert

La sensibilisation grandissante aux énergies propres annonce des occasions d'investissement à fort potentiel, qui permettront de faire fructifier les avoirs des épargnants. Les investissements du Fonds dans des sociétés écologiquement responsables - oeuvrant dans des domaines aussi variés que la transformation de déchets en biocarburant et en produits renouvelables ou la collecte, le tri et la gestion de matières résiduelles - présentent déjà de belles réussites. Certaines entreprises ainsi accompagnées s'ouvrent vers les marchés internationaux alors que d'autres se sont hissées parmi les plus grandes sociétés du Québec.

Agir en leader

En plus de sa double vocation de stimuler l'emploi au Québec et de générer un rendement appréciable pour ses épargnants, le Fonds a la responsabilité sociale d'agir en montrant l'exemple. Occupant déjà un immeuble certifié LEED et signataire de l'Engagement de Montréal sur le carbone - la promesse de mesurer l'empreinte carbone des investissements -, le Fonds vise également à devenir carboneutre d'ici 2019 et à augmenter la proportion de ses obligations « vertes ».

