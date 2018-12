Offrir un régime d'épargne au travail peut faire toute la différence quand la main-d'oeuvre qualifiée se fait rare. En plus d'être un avantage financier - un élément recherché par les chercheurs d'emplois et par conséquent un atout pour vous en tant qu'employeur -, un régime d'épargne facilite la tâche en matière d'investissement personnel. Voici un tour d'horizon des solutions d'épargne en entreprise, simples et conviviales, qui vous aideront à attirer les meilleurs talents et qui inciteront vos employés à s'intéresser à l'épargne et à la planification de leur retraite.

Simplifier et automatiser l'épargne

Les solutions d'épargne au travail constituent un outil d'investissement efficace pour les employés : l'argent est puisé directement de la paie, avant impôts, les frais de gestion sont bas, et l'employeur peut cotiser au régime s'il le désire. Le fait d'offrir à vos employés des solutions d'épargne simples et centralisées est un pas dans la bonne direction. Présentez toute l'information en lien avec l'épargne au travail sur une page, par exemple, qu'il est possible de consulter tant sur ordinateur que sur mobile, pour qu'elle soit facilement accessible afin de favoriser l'engagement et la prise de décision des employés.

Diminuer le stress, accroître la productivité

Un rapport de la Financière Sun Life mesurant l'indice du mieux-être des Canadiens en 2016 révèle que près de trois répondants sur dix sont distraits au travail par leur situation financière. Les soucis d'argent nuisent à la concentration, à la productivité et à la santé physique. La plateforme Récompenses mon Mieux-être, développée par la Financière Sun Life, encourage l'adoption de saines habitudes sur les plans physique, psychologique et financier. Le programme propose des activités et des recommandations à chaque participant en tenant compte de ses intérêts et de ses objectifs, et lui offre des récompenses en retour.

Avoir une idée plus précise de la retraite

De nos jours, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les gens peuvent être à la retraite aussi longtemps qu'aura duré leur vie active. Afin de permettre aux employés de planifier efficacement leur départ à la retraite, une nouvelle approche émerge autour du concept de revenu de retraite planifié. Celle-ci propose une solution de placement personnalisée qui tient compte de l'âge actuel, de l'âge prévu de la retraite, du revenu total, des cotisations personnelles (et peut-être celles de l'employeur) versées au régime de retraite, du montant de l'épargne à ce jour et de l'objectif de revenu. Le tout permet de créer un parcours d'investissement clés en main propre à chacun.

Des alternatives aux placements plus conservateurs

La tolérance au risque et aux fluctuations des marchés financiers est une chose très personnelle. Cependant, en se montrant trop conservateurs et en ne voulant pas « perdre d'argent » à tout prix, certains employés optent pour des placements mal adaptés à leur horizon de retraite et risquent ainsi de miner leurs revenus pendant cette période de leur vie. De nouveaux produits financiers avantageux pour ce profil d'investisseur sont désormais proposés, comme le Compte à intérêt quotidien garanti qui génère des rendements positifs chaque jour et demeure souvent plus performant, par exemple, que les fonds de marché monétaire.

Déléguer la gestion d'un régime de retraite

La gestion d'un régime de retraite demande du temps et une expertise, et nécessite de se garder à jour quant à la réglementation. La nouvelle Solution CD Plus permet de déléguer à des partenaires d'affaires, comme un administrateur de régimes, davantage de tâches comme le choix des portefeuilles d'investissement, les obligations de conformité et tout ce qui touche le respect des exigences légales. Cette solution libère vos équipes des Ressources humaines et des Finances pour qu'elles puissent ainsi se concentrer sur le coeur de vos activités.

Générez de meilleurs résultats avec moins d'efforts tout en facilitant la vie et le mieux-être financier de vos employés : apprenez-en plus sur les récentes innovations liées aux régimes d'épargne au travail.

Découvrez les nouvelles solutions de la Financière Sun Life