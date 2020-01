Il peut être difficile de s'imaginer à quoi ressemblera sa retraite. Parce que des sujets comme l'argent, l'âge et la maladie sont délicats, certaines questions demeurent sans réponse. Aura-t-on assez d'économies pour bien vivre? Faut-il déjà réfléchir à sa propre mort? Et si on a des problèmes de santé? Dans la websérie Bâtisseurs de retraites du Fonds de solidarité FTQ, Diane, Pierre, Gilles et Nino partagent leurs vérités de retraités.

L'âge

De nombreux éléments influencent l'âge où il devient réaliste de quitter le marché du travail. Pendant combien de temps peut-on continuer à exercer son métier? A-t-on toujours l'envie et l'énergie de le faire? Est-ce que la santé est au rendez-vous? Des retraités expliquent comment ils ont su que le moment était propice pour eux.

La peur d'en manquer

Pour de nombreux travailleurs, la retraite est un moment lointain dont les paramètres sont difficiles à évaluer. Quel sera le coût de la vie dans dix, vingt ou trente ans? De combien d'argent aura-t-on besoin? Réussira-t-on à épargner suffisamment d'ici là? Des retraités se confient : ont-ils autant d'argent qu'ils en auraient voulu?

La maladie

La maladie peut apparaître soudainement et bouleverser les plans de retraite. Certains rêves deviennent alors hors de portée, tandis que des soins médicaux et des besoins particuliers nous obligent à revoir le budget. Comment composer avec la maladie à l'approche de la retraite? Gilles et Pierre partagent leur expérience à ce sujet.

La séparation

En tant que conjoints, on planifie sa retraite ensemble, on prépare une vie à partager à deux. Lorsque le couple se brise, cela bouscule inévitablement les finances : partage du patrimoine, vente du bien immobilier... Quel est l'impact d'une séparation sur la planification de retraite? Diane et Nino racontent comment ça s'est passé pour eux.

L'entrepreneuriat

Démarrer une petite entreprise nécessite beaucoup d'efforts et de travail. Et bien souvent, d'injecter ses propres économies pour permettre à la société de croître ou de traverser une période difficile. Peut-on investir dans son entreprise et dans sa retraite en même temps? En tant qu'ancien propriétaire de la fruiterie portant son nom au marché Jean-Talon, Nino partage son expérience.

