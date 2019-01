Lorsqu'elle sera prête à dire adieu à son poste de cadre dans le domaine des télécommunications, Marie-Ève entend échanger son portable contre un sac à dos et des billets d'avion. Afin de se préparer à ce moment et de recueillir de précieux conseils, elle fait la rencontre de Daniel, un fonctionnaire à la retraite qui vit pleinement sa propre passion : piloter un planeur. Portrait d'une future retraitée.

Voyager autrement

Plus jeunes, Marie-Ève et son conjoint ont parcouru les cinq continents, et ce, autant pour le travail que pour le plaisir. Avec l'arrivée des enfants, les voyages ont fait place au sport en famille : vélo, ski alpin, ski de fond... Mais une fois que les petits héritiers auront quitté le nid familial, la retraite pourrait offrir au couple l'occasion de renouer avec l'aventure. « Quand on se projette, on voit une retraite de plein air avec nos sacs à dos et beaucoup d'activités, à voyager hors des sentiers battus », précise Marie-Ève.

Plan de retraite

Dès le premier jour où le père de Marie-Ève a commencé à travailler comme facteur pour Postes Canada, l'âge de la retraite était déjà fixé pour lui : 65 ans. Pour la jeune femme, l'avenir est plus flou... mais aussi plus flexible. « J'aime ce que je fais et j'ai la chance de me réaliser au travail, raconte la cadre. Je vois que je pourrais continuer encore longtemps à travailler, quitte à ralentir le rythme et à vivre un peu moins de pression. » Elle envisagerait éventuellement de devenir consultante, dans le but d'alléger son horaire et de choisir ses clients.

Revenus disponibles

Marie-Ève compte sur ses économies personnelles - son régime enregistré d'épargne-retraite (REER), son compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et ses cotisations au Fonds de solidarité FTQ - pour réaliser ses projets. Propriétaire d'une résidence secondaire dans les Laurentides, elle prévoit un jour s'y installer de façon permanente et louer sa copropriété de Montréal, question de générer des revenus locatifs. Mais surtout, elle se montre prudente en ce qui concerne l'endettement. « J'achète mes autos plutôt que de les louer, je rembourse mes cartes de crédit au fur et à mesure et j'ai accédé à la propriété assez jeune », explique-t-elle.

Prioriser ses passions

Lors de sa rencontre avec Daniel, Marie-Ève s'est reconnue dans la philosophie de vie du fonctionnaire à la retraite. « Décide de tes passions et vas-y à fond ; pour le reste, fais des choix intelligents », résume-t-elle. « On ne peut pas tout avoir, mais lorsqu'on dit oui à ses passions, on ne sent pas qu'on fait de grands sacrifices », ajoute la professionnelle. Plutôt que de s'offrir un voyage en formule « tout inclus » chaque année, Marie-Ève accorde davantage d'importance à ses activités sportives, ou encore à la liberté de s'envoler pour l'Asie avec son sac à dos et d'explorer plus longtemps, par elle-même.

Une fois par année

Chaque hiver, Marie-Ève cotise un montant minimal dans son REER et son CELI, et un peu plus lorsque les finances le permettent. Elle vise l'équilibre entre sa vie actuelle et celle dont elle rêve plus tard. « On a beau en mettre de côté, on ne peut jamais prévoir si la santé pourrait se retourner contre nous, avance-t-elle.Mon ADN, c'est de vivre mes passions au quotidien et de faire en sorte de pouvoir continuer comme ça plus tard. »

Une websérie à voir

Marie-Ève fait partie des futurs retraités présentés dans la websérie Bâtisseurs de retraites, une initiative du Fonds de solidarité FTQ. Dans chaque épisode, un jeune travailleur aborde sa retraite idéale en compagnie d'un retraité qui a de son côté déjà adopté le style de vie visé. Aux quatre épisodes s'ajoutent six capsules informatives dans lesquelles les retraités répondent à des questions plus directes sur la planification de la retraite, en plus de donner des trucs et des conseils sur celle-ci. À voir !

