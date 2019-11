Toutes les 6 minutes, un accident du travail se produit au Québec. Le premier geste de prévention? Parler de santé et sécurité du travail (SST). Parce que chaque personne a un rôle à jouer pour repérer, prévenir et éliminer les dangers sur le lieu de travail.

Machiniste chez Safran Systèmes d'atterrissage depuis 27 ans, Louis St-Laurent mise sur un travail de proximité avec ses collègues pour réduire les risques d'accident au travail. Pour lui, quand on veut trouver une solution à un problème et que l'équipe se mobilise, on atteint nos objectifs de prévention.

Pour en savoir plus, visitez parlersst.com