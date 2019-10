Pour les entreprises québécoises, les marchés internationaux offrent de puissantes occasions de croissance, mais posent aussi d'importants défis en matière de fonds de roulement. Afin de maximiser les liquidités, voici quelques approches et solutions proposées par Jean Caillé, vice-président Services aux entreprises - Région de Montréal, et Maria Spezio, directrice régionale des ventes au Service mondial de gestion des liquidités et de la trésorerie - Régions de Québec et de l'Atlantique, pour Banque HSBC Canada.