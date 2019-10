Lorsqu'il y a davantage de postes à combler que de candidats, les entreprises ont tout intérêt à se positionner comme employeur de choix. En créant un environnement de travail stimulant et en offrant des avantages sociaux attrayants, des sociétés d'ici parviennent à se tailler une place dans la course aux talents. Voici comment.

« Comme un candidat comparera plusieurs offres, on doit se démarquer en démontrant qu'on se soucie de son mieux-être aux moments-clés de sa vie », résume Pierre Dion, conseiller Offre aux employeurs chez Desjardins Entreprises. « La réussite, c'est un partenariat. » Le salaire est un point majeur, mais offrir des occasions de développement professionnel, un programme complet d'assurances collectives, un régime d'épargne collective, des possibilités de télétravail ou d'horaire flexible pour concilier travail et famille prouve qu'on veille à son mieux-être.

Partager une raison d'être

Quand les discussions se résument au poste à combler, un élément essentiel est souvent oublié : la raison d'être. « Qu'est-ce que l'entreprise apporte de positif à ses clients et à la société ? Pourquoi sommes-nous fiers de notre produit ? », questionne M. Dion. « Adhérer à la mission de l'entreprise amène une fierté d'aller travailler. »

Équipe, outils et environnement de travail

L'entrevue est un bon moment pour présenter l'environnement de travail, à commencer par les futurs collègues. « C'est rassurant pour un candidat de voir que les gens ont l'air heureux et qu'ils cadrent avec son style de vie », observe le conseiller. Faire visiter les bureaux, les postes de travail et présenter les logiciels et les équipements utilisés démontre également à l'employé qu'il aura accès à tous les outils nécessaires pour réussir.

Demeurer concurrentiel

Que ce soit pour recruter de nouveaux talents ou conserver ceux déjà en place, offrir des conditions de travail concurrentielles est essentiel. « Sinon, les entreprises qui sont moins conscientes de la réalité de leur industrie sont condamnées à former la main-d'oeuvre pour les autres. » Donc, il faut s'équiper, met en garde M. Dion. Après avoir terminé leurs études, beaucoup de finissants cherchent d'abord un emploi au sein d'une PME, où il est généralement plus facile d'être embauché. Après y avoir acquis de l'expérience, ils font le saut vers des sociétés qui offrent plus d'avantages et souvent, plus de possibilités de croissance.

Adopter les solutions pour employeurs

Avec la croissance, certains besoins de gestion se complexifient et nécessitent plus de temps. « Les gestionnaires doivent déléguer et automatiser certaines tâches pour se concentrer sur la prise de décisions », explique le conseiller. « À ce niveau, les solutions pour les employeurs de Desjardins les accompagnent à toutes les étapes de l'évolution de leur entreprise. »

Paie, ressources humaines, gestion de temps, régime collectif, assurances collectives : tout est réuni pour offrir une solution simple et flexible. Nos solutions permettent d'automatiser certaines alertes afin de ne rien oublier et de prendre les meilleures décisions possibles au bon moment. Par exemple, un gestionnaire peut être alerté lorsque que la période de probation d'une recrue arrive à échéance, de même qu'il peut suivre facilement les étapes d'intégration des nouveaux employés.

Les avantages de l'épargne collective

Une entreprise contribuant à un régime d'épargne collective détient un puissant outil d'attraction et de rétention. « Un employé s'habitude rapidement à une augmentation de salaire », observe M. Dion. « Mais voir le montant de son régime se bonifier, c'est une source continue d'encouragement. » Ces régimes peuvent agir comme levier pour conserver les employés : en limitant l'accès à la part employeur durant les deux premières années de service, par exemple.

Au-delà du classique « REER collectif », les différents types de régime proposent de nombreuses possibilités aux entrepreneurs. « Certains dépendent du rendement de l'entreprise et motivent les employés : plus on fait de bénéfices, plus chacun pourrait faire de l'argent. »

Gare aux solutions « trop puissantes » !

M. Dion met en garde les entrepreneurs contre les logiciels trop puissants pour leurs besoins. Conçues pour de grandes entreprises américaines et internationales, ces solutions dispendieuses comprennent une myriade de fonctionnalités... que la plupart des entreprises d'ici n'auront probablement jamais le temps de configurer adéquatement ! « Nos solutions employeurs ont été développées en fonction de la réalité québécoise : c'est simple, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. »

