Si vous avez déjà assisté à une représentation du Cirque du Soleil, vous savez ce que c'est que d'être ébloui par un univers envoûtant où musique vivante, maquillage flamboyant et costumes originaux s'harmonisent avec des acrobaties plus impressionnantes les unes que les autres. Que diriez-vous maintenant d'injecter cette expérience inspirante dans vos relations d'affaires ?

Une invitation qui se démarque

Le Cirque du Soleil vous offre l'occasion d'accueillir vos équipes et vos clients dans un environnement incomparable où d'inimaginables sauts périlleux s'agencent à d'envoûtantes trames sonores, le tout pour vous donner des frissons et vous laisser bouche bée. En tant que choix privilégié pour vos sorties d'affaires, les spectacles du Cirque proposent ainsi une riche expérience sensorielle qui générera non seulement d'innombrables souvenirs, mais aussi d'intéressantes perspectives de croissance. Imaginez les conversations hors du commun qui en découleront... Une rencontre enrichissante et mémorable - pour vous comme pour vos invités !

Une activité enveloppante

Partout dans le monde, les spectateurs apprécient les représentations du Cirque du Soleil. Le sentiment d'appartenance des Québécois à l'égard de cette entreprise montréalaise qui brille à l'international est indéniable. Il est aujourd'hui possible d'offrir à votre groupe d'affaires le spectacle qui a propulsé le Cirque du Soleil : Alegría. De retour à la demande du grand public, cette production maintient son esprit tant aimé, mais agrémentée d'une touche de renouvellement. Laissez-vous transporter par l'histoire d'un monde qui défie l'ordre ancien et qui le remplace par quelque chose de nouveau, d'inconnu ; par un vent de changement. De toute évidence, Alegría résonnera auprès de chacun de vos invités !

Des forfaits flexibles - à l'instar des artistes !

Le Cirque du Soleil vous offre la possibilité de passer de précieux moments avec vos invités d'affaires grâce à ses forfaits d'hospitalité et immersifs. Conviez sans tarder vos clients ou vos collègues à une expérience intime dans la Suite VIP, où vous pourrez à la fois réseauter et discuter du spectacle tout en dégustant bouchées et boissons alcoolisées... et en profitant de quelques surprises ! Ces petites attentions, soigneusement imaginées pour s'agencer aux thèmes abordés dans cette production, plongeront votre équipe dans l'univers d'Alegría.

Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, il est également possible de réserver une expérience immersive EPIC. Animés par divers experts du Cirque du Soleil, des conférences et des ateliers vous transporteront au coeur même de l'entreprise. Imaginez-vous assis à quelques mètres seulement d'un des cerveaux derrière le spectacle Alegría qui vous apprendra comment revisiter ce classique 25 ans plus tard. Un moyen privilégié de stimuler la créativité de vos invités et de les amener à sortir de leur zone de confort.

Combinant émotion, magie et émerveillement, une sortie au Cirque du Soleil en compagnie de vos partenaires d'affaires représente une voie assurée vers le succès !

Le grand retour d'Alegría en 2019

Encensé aux quatre coins du monde, l'emblématique spectacle Alegría sera de retour cette année à Montréal, au Vieux-Port, à partir du 18 avril, de même que sur le site Zibi, à Gatineau, à partir du 1er août. Réservez tôt pour profiter des meilleurs forfaits.

> DÉCOUVREZ LES FORFAITS D'ENTREPRISE DU CIRQUE DU SOLEIL

Saviez-vous que ...

14 millions de spectateurs remplis d'allégresse : C'est en avril 1994 que le Cirque du Soleil a inauguré Alegría. Au total, cette production a été présentée dans 255 villes du monde au cours de 19 ans de tournées, avant de faire ses adieux au public en 2013.

« Alegría, como la luz de la vida... » : Cette version revisitée d'Alegría constitue la 44e production originale du Cirque du Soleil depuis 1984, et la 19e à être présentée sous chapiteau. À ce jour, Alegría, le thème phare du spectacle, reste la chanson du Cirque la plus écoutée sur la plateforme YouTube.

Une entreprise qui rayonne partout sur la planète : Depuis ses débuts, en 1984, le Groupe Cirque du Soleil est devenu un chef de file mondial dans le domaine du divertissement. Au total, plus de 190 millions de personnes ont été émerveillées en assistant à l'un ou l'autre des spectacles présentés dans près de 450 villes et 60 pays.