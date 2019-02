Après avoir établi six records Guinness, les esprits innovateurs derrière SACO Technologies n'ont plus peur du mot « impossible ». Établi à Saint-Laurent, le manufacturier crée des dispositifs à diodes électroluminescentes (DEL) qui animent de grandes structures partout dans le monde. Histoire d'une entreprise qui place l'exportation au coeur de son succès.

« Nous faisons beaucoup de projets sur mesure à l'international, et lorsque les architectes ou les artistes ont une idée impossible, ça aboutit souvent chez nous », avoue d'emblée Linda Eytcheson, vice-présidente directrice de SACO Technologies.

L'entreprise collabore avec de grands noms de la musique, notamment U2, The Rolling Stones, Elton John, Madonna et Taylor Swift, pour créer des environnements de spectacle à couper le souffle. SACO Technologies est également très active à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où ses produits ajoutent de la couleur et du mouvement à l'architecture de cette ville déjà hautement audacieuse. « L'an dernier, nous avons célébré l'anniversaire de la tour Burj Khalifa en réalisant une façade média de 770 m de hauteur », souligne Mme Eytcheson.

90 % des ventes à l'international

La forte majorité des ventes sont générées par des projets qui ont cours aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. « Notre entreprise compte pour 90 % en exportations, et ce, depuis nos débuts, en 1987 », explique la vice-présidente. Alors qu'un grand nombre de composantes sont fabriquées par des fournisseurs nord-américains, l'élément le plus important - une ampoule DEL de très haute qualité - provient d'un unique partenaire installé au Japon. « Nous avons une très bonne relation avec lui depuis nos débuts. »

Un contrôle rigoureux des risques

Bien que le commerce international puisse présenter certains risques, Linda Eytcheson précise que faire affaire à l'étranger n'a jamais été une inquiétude pour SACO Technologies. « Nous prenons les mesures nécessaires pour bien évaluer les pays et les clients avec lesquels nous transigeons », explique-t-elle. Elle poursuit : « Nous faisons affaire avec des partenaires prestigieux et bien reconnus dans leur domaine. »

Pour la femme d'affaires, la langue ne présente aucune barrière aux échanges commerciaux. L'équipe réunit des gens d'une variété de cultures et de nationalités, ce qui permet de communiquer aisément avec des clients de tous les horizons. « Nous évoluons aussi dans un domaine créatif et "design", avec un produit très visuel ; ça se traduit très bien. »

Collaborer avec un partenaire de choix

« La Banque Nationale offre des produits indispensables à nos projets à l'international », souligne la vice-présidente directrice de SACO Technologies. L'institution financière émet entre autres les différentes garanties (p. ex. : avance, performance, exécution, etc.) exigées par les clients pour l'obtention de contrats. Elle s'occupe également des crédits documentaires irrévocables - un moyen de paiement régi par des règles et des clauses précises - afin de diminuer les risques liés au non-paiement de la part des clients internationaux.

Cliente de la Banque Nationale depuis une quinzaine d'années, SACO Technologies considère l'institution financière comme un précieux partenaire d'affaires. « Ses employés font partie de notre histoire : ils ont l'esprit d'entreprise et nous entourent de gens qualifiés qui comprennent bien notre technologie », résume Linda Eytcheson.

