Pari gagné. Au point où BCF est lui-même devenu un fleuron entrepreneurial : son chiffre d'affaires annuel dépasse les 100 M$, ce qui en fait le cabinet d'avocats ayant connu la croissance la plus impressionnante au Canada depuis 1995. Il compte maintenant plus de 500 employés, dont 275 professionnels, répartis entre Montréal, Québec et Paris. Fruit du hasard ? Pas du tout.

« On s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour aider les entrepreneurs. On voulait sortir du moule traditionnel des grands cabinets d'avocats pour avoir un impact et aider les chefs d'entreprises du Québec à aller plus loin. »

L'équipe est reconnue pour son aptitude à relever ses manches, à comprendre les enjeux et à parler le même langage que ses clients. « On veut que nos avocats conseillent les clients comme s'il s'agissait de leur propre entreprise » ajoute Mario Welsh, associé responsable du bureau de Québec.

Mario Charpentier souligne que malgré la croissance, l'esprit entrepreneurial et les valeurs d'origine ont su demeurer intacts : « Dès le départ, on souhaitait être des partenaires d'affaires plus que des avocats. Avec notre franc-parler et notre authenticité, on a bousculé la façon conventionnelle de pratiquer le droit. Notre fiabilité, notre efficacité et notre disponibilité nous permettent de cumuler les relations à long terme avec nos clients. »

Mario Charpentier l'admet d'emblée : il adore l'action. Or, rien n'est plus important à ses yeux que l'esprit d'équipe, la collaboration et l'initiative des employés stimulés et mobilisés. Il fait confiance à ses coéquipiers et opte pour la gestion en mode agile. « BCF, c'est un projet d'équipe qui a été bâti pour durer et survivre au transfert générationnel. Chez nous, tout le monde est important. Les idées proviennent de partout, spécialement de la jeunesse; il faut l'écouter et l'impliquer, c'est elle l'avenir. »

Père de quatre enfants, il voit BCF comme une grande famille. Il se dit particulièrement fier de l'engagement social de BCF, qui attribue annuellement plus de 2 % de son chiffre d'affaires à des causes charitables en santé et en éducation, mais aussi à la culture et à l'art, ainsi qu'au soutien à l'entreprenariat et à l'innovation.