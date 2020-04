Le contexte actuel ainsi que les défis à venir exposent les cadres et les gestionnaires à la nécessité de parfaire certaines compétences. Ainsi, pour traverser cette zone de turbulence qui secoue tous les secteurs, la formation devient primordiale. C'est pourquoi l'équipe de l'École des dirigeants de HEC Montréal a mis en place une série de formations à distance spécialement conçues pour permettre à ces professionnels de s'adapter aux enjeux actuels. Lancées avec succès la semaine dernière, ces formations à distance se déroulent en direct et sont facilement accessibles.

Pourquoi suivre les formations de l'École des dirigeants HEC Montréal ?

D'une durée de trois à neuf heures, chaque formation s'adresse principalement aux cadres et aux gestionnaires voulant participer à la relance de leur organisation. Pour atteindre leurs nouveaux objectifs, ces leaders devront comme jamais concilier ressources, efforts et connaissances. Ces apprentissages, offerts par des spécialistes actifs sur le terrain, sont donc une occasion privilégiée d'approfondir ses connaissances et, surtout, de mettre rapidement en pratique de nouveaux acquis.

Apprentissages concrets et profitables

Les thèmes des formations abordent des questions liées à la communication en période de crise, aux meilleures pratiques en matière de télétravail, à la gestion du temps et des priorités ainsi qu'aux habiletés politiques au sein des organisations. Chaque formation met de l'avant des conseils tangibles de même que des recommandations pratiques pour optimiser les stratégies managériales.

Chaque classe virtuelle accueille de 15 à 30 personnes, un nombre qui favorise les interactions entre les participants et avec l'enseignant. Toute personne profite ainsi d'une expertise collective pour mieux surmonter les défis qui se profilent à l'horizon. Pascal-André Allaire, directeur de la réalisation des activités à l'École des dirigeants, explique que cette formule favorise en outre le réseautage, qui se révèle particulièrement bénéfique sur le plan des affaires.

De la formation à la transformation

Pour tenir compte de la réalité de plusieurs personnes, chaque formation est offerte en bloc de trois heures par jour au maximum. Dans certains cas, ces blocs sont répartis sur quelques jours.

« À l'heure actuelle, plusieurs personnes se sentent isolées professionnellement. Ces nouvelles formations sont pour tous une occasion privilégiée, dans un contexte rare, de prendre un pas de recul pour explorer de nouveaux horizons stratégiques », fait valoir Pascal-André Allaire.

Sur demande, les entreprises peuvent également profiter de formations personnalisées, exclusives à leur équipe. En plus d'être axée sur les apprentissages, la formule a l'avantage de générer une mobilisation positive entre collègues.

Pour ce qui est des impératifs techniques, c'est tout simple : il suffit d'avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone ainsi qu'une connexion Internet.

Formations accessibles dès maintenant

- Communiquer en situation de crise

- Améliorez vos décisions de gestion

- Gérer son temps et ses priorités en contexte de télétravail

- 8 stratégies pour mobiliser vos employés en ce temps de crise

- Télétravail : 6 astuces pour optimiser vos pratiques de gestion

- Habiletés politiques dans les organisations

Inscrivez-vous à une formation en ligne

Abonnez-vous à l'infolettre de l'École des dirigeants de HEC Montréal pour être informé des nouvelles dates de même que des nouvelles formations qui s'ajouteront.

À noter que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a mis en place le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), qui offre un soutien financier aux entreprises ayant subi une réduction de leurs activités pour favoriser la formation des travailleurs. Apprenez-en davantage sur le PACME