Plus qu'un programme, notre baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) est une expérience qui vous marquera pour la vie. Vous avez trois ans pour découvrir le gestionnaire ou le leader, le comptable, l'analyste, le stratège, l'entrepreneur...que vous deviendrez.

Une école de gestion reconnue internationalement

HEC Montréal accueille aujourd'hui plus de 14 300 étudiants. L'École a été la première en Amérique du Nord à obtenir les trois agréments les plus prestigieux dans le domaine de la gestion : AACSB International, EQUIS, AMBA. HEC Montréal offre 141 programmes d'études, de tous les cycles universitaires. Forte de ses 285 professeurs, elle offre un enseignement multilingue et attire des étudiants originaires de 151 pays.

Découvrez notre programme unique ouvert sur l'international. Un choix de 15 spécialisations s'offre à vous à la mi-parcours.

3 cheminements linguistiques

Français

Bilingue (français - anglais)

Trilingue (français - anglais - espagnol)

Vivez l'international !

Pour vous permettre d'acquérir une expérience de travail ici ou à l'international, des stages crédités et rémunérés dans une entreprise sont possibles. Faites jusqu'à trois stages crédités sans prolonger la durée de votre programme.

Programme d'échanges

Vous rêvez de découvrir d'autres cultures tout en poursuivant vos études universitaires? Le Programme de mobilité internationale est pour vous ! Vous aurez la chance d'étudier à l'étranger pendant un trimestre complet dans l'un ou l'autre de nos 166 établissements partenaires, dans 45 pays.

Campus international

Supervisé par un professeur et condensé sur trois semaines dont deux à l'étranger, le cours crédité Campus international permet de vous familiariser avec un nouveau milieu d'affaires et son contexte culturel. Il comprend des séminaires, des visites d'entreprises et des activités culturelles.

D'autres caractéristiques

. Des professeurs multidisciplinaires, reconnus pour leur grande disponibilité.

. Une vie étudiante riche et animée qui vous permet d'exercer votre leadership, d'acquérir de l'expérience et de vivre des moments inoubliables.

. Un taux de placement moyen de 92 %, six mois après l'obtention du diplôme.

. Un service de gestion de carrière à vie.

Dépôt des demandes d'admission

Automne 2020 : 1er mars 2020

Hiver 2021 : 1er novembre 2020

Journée Portes ouvertes : Mardi 28 janvier, de 16 h à 20 h

8 séances d'information sur les programmes d'études, visites guidées, kiosques d'information

