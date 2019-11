La richesse d'une société se mesure à la qualité de son école publique. Sur le territoire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 114 000 élèves, issus de 80 communautés ethnoculturelles, la fréquentent. La Fondation CSDM travaille pour eux en appuyant des projets novateurs qui s'ajoutent au programme éducatif. Arts et technologies, saines habitudes de vie, protection de l'environnement : autant d'activités qui associent l'école au plaisir et donnent aux élèves le goût de réussir.

DES ÉLÈVES ALLUMÉS AVEC LE PROJET CODE MTL

S'amuser en apprenant le langage informatique : voilà ce que font des milliers d'élèves de niveaux préscolaire et primaire. Les ateliers de codage financés par la Fondation sont donnés sous forme de jeux par des enseignants aidés d'instructeurs qualifiés. Parce que la littératie numérique, c'est la base des métiers de demain !

« Les petits yeux brillants et l'excitation dans l'air... Les élèves peuvent oser, créer et apprendre en jouant. La programmation informatique les allume ! », souligne Liliana Oglinda, enseignante de deuxième année à l'école primaire Saint-Simon-Apôtre.

ACQUÉRIR DE SAINES HABITUDES DE VIE

Exit malbouffe, sédentarité et gaspillage ! Le bien-être des élèves passe par une bonne nutrition, de l'activité physique, un environnement sécuritaire et un rapprochement avec la nature. La Fondation appuie divers projets mis sur pied par les écoles : classes de yoga, jardin urbain, cour réaménagée pour les élèves handicapés, club de course, ateliers de cuisine... Tout ce qui augmente le bonheur intérieur brut !

LA CLASSE DE DEMAIN

La classe flexible fait éclater les rangées traditionnelles d'élèves assis liées à nos souvenirs d'enfance. Les pupitres sont remplacés par des tables de tailles et de formes variées ; quant aux chaises, elles cohabitent avec des coussins, des ballons, des vélos stationnaires, des pédaliers, des tabourets... Ainsi, le mobilier permet aux jeunes de choisir le lieu où ils se sentent le mieux pour travailler, tout en répondant à leur besoin de bouger.

« Implantée consciencieusement, la classe flexible offre une chance égale à tous de réussir. Elle favorise une gestion positive et plus naturelle de l'énergie ainsi que la collaboration et la communication. », souligne Brigitte Pion, conseillère pédagogique à la CSDM.

L'ART CHANGE DES VIES

Quelques exemples ? Aux ateliers Speech, des élèves au parcours difficile apprennent la création musicale. Et la magie s'opère ! Ils deviennent assidus, disciplinés et respectueux. À la foire BD POP !, un demi-millier d'enfants plongent dans l'univers de la bande dessinée. À l'école primaire du Petit-Chapiteau, les élèves s'initient quant à eux aux arts du cirque. Et dans la Classe enchantée, les méthodes d'enseignement novatrices favorisent le jeu d'ensemble, en plus de stimuler la créativité.

« Lorsque des élèves disent ne pas avoir le goût de se lever pour venir à l'école, mais qu'ils sautent en bas du lit quand c'est la journée de la musique, cela dit tout ! », souligne Nathalie Trudel, enseignante aux ateliers Speech de l'école secondaire Saint-Luc.

DE LA LECTURE POUR TOUS

En raison de la surpopulation et du manque d'espace, 17 écoles primaires de Montréal devront sacrifier leur bibliothèque pour convertir ces espaces en nouvelles classes. Or, la bibliothèque scolaire est souvent le seul lieu culturel auquel les élèves ont accès. La Fondation travaille donc à financer une bibliothèque roulante qui servirait les écoles tout au long de l'année scolaire. Au terme d'un concours organisé auprès des élèves, le futur véhicule a été baptisé Livroooum.

POURQUOI DONNER À LA FONDATION CSDM ?

L'école publique, c'est l'avenir de nos enfants et c'est l'affaire de tout le monde. La mission de la Fondation est de mobiliser la communauté pour soutenir des activités complémentaires à celles que l'État finance. Elle aide les écoles à maximiser les chances de réussite des enfants en leur permettant de s'épanouir au-delà des impératifs académiques. La Fondation est un organisme autonome et indépendant des structures scolaires, au service des élèves et des écoles.

La publication de cet XTRA a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Famille Godin.