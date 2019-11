Six journées, six modules

Élaborée en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file dans leur milieu, cette formation a été structurée en fonction des besoins de la clientèle et des enjeux actuels. Orientée sur des résultats tangibles, cette certification condensée en six journées propose des apprentissages dynamiques et pratiques qui permettent d'améliorer concrètement et efficacement vos aptitudes à mobiliser des équipes et à affronter le changement avec compétence.

Pour bien cerner toutes les facettes du leadership, six modules sont proposés : gestion stratégique; leadership créatif; habiletés de communication; mobilisation des équipes; coaching et gestion des talents; habiletés politiques et influence.

Visionnez la vidéo pour en connaître davantage sur la formation en leadership.