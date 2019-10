Le réseautage est aujourd'hui très important pour toute activité professionnelle, surtout pour les gestionnaires. Mais comment élargir son réseau d'affaires? Il existe plusieurs façons, et l'une d'entre elles consiste à assister à des formations regroupant des cadres et des dirigeants aux profils variés.

L'Institut de leadership a d'ailleurs créé sa certification en leadership et habiletés de direction, offerte depuis plus de cinq ans, en tenant compte de cet élément qui fait partie intégrante de tout rôle de gestionnaire. Cette formation condensée en six jours et divisée en six modules - gestion stratégique; leadership créatif; habiletés de communication; mobilisation des équipes; coaching et gestion des talents; habiletés politiques et influence - est plus que propice au réseautage.

Visionnez la vidéo pour en connaître davantage sur la formation en leadership.

En effet, en plus de bénéficier de l'expertise d'une douzaine de formateurs et de conférenciers provenant de domaines des plus diversifiés, les participants y côtoient, dans leur cohorte, de 25 à 30 gestionnaires avec lesquels ils peuvent échanger sur leurs approches, succès et échecs, lors de divers cours, ateliers et discussions.