Avec plus de 900 diplômés venant de tous les domaines depuis les cinq dernières années, l'Institut de leadership offre maintenant sa Certification en leadership et habiletés de direction, avec spécialisation dans le domaine de la santé. Les gestionnaires travaillant dans ce secteur et désirant passer à un niveau de leadership supérieur pourront maintenant profiter de cette formation condensée en six journées, mais personnalisée à leurs besoins.

« Les gestionnaires oeuvrant dans le domaine de la santé sont confrontés à de nombreux défis et enjeux depuis les dernières années - qu'ils soient matériels, organisationnels, humains, et j'en passe, mentionne Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut. Or, notre formation personnalisée vise à leur fournir les outils nécessaires pour y faire face en tenant compte de leur horaire chargé. » Visionnez la vidéo pour en connaitre davantage sur le programme de Certification en leadership et habiletés de direction Six journées, six modules personnalisés Tout comme la formation maîtresse de l'Institut, cette offre personnalisée a été mise au point en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file dans leur milieu. Elle propose des apprentissages dynamiques et pratiques qui permettent d'améliorer concrètement et efficacement les aptitudes de tout leader pour mobiliser des équipes et affronter le changement avec compétence.