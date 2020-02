Qu'ont en commun la rareté de main-d'oeuvre, le climat de travail, la transformation 4.0 et l'engagement des employés ? « Les enjeux principaux sont tous en lien avec les ressources humaines », observe Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (CRHA). Le 18 mars prochain, l'organisme présentera la toute première édition du Forum RH PME, une journée proposant des moyens concrets de surmonter ces défis.

Plus que des observations : des recommandations

Rendu possible grâce au soutien de Services Québec, l'événement propose des solutions pratiques et réalistes aux gestionnaires de PME. « Les conférenciers choisis ne sont pas là pour faire état de la situation, mais bien pour présenter aux dirigeants d'entreprises ce qu'ils peuvent faire concrètement », poursuit Manon Poirier. La formule condensée est un autre attrait pour les cadres et entrepreneurs à l'horaire chargé. « Une seule journée, un seul endroit, et c'est fait », ajoute la directrice.

L'humain au coeur des affaires

Qu'il soit question de recrutement, de rétention ou même d'implantation de nouvelles technologies, les approches en matière de ressources humaines évoluent constamment. « Il y a des façons de faire que les experts RH ont développées, parce que ça passe toujours par l'humain », souligne Manon Poirier. Les gestionnaires qui adoptent ces meilleures pratiques encouragent l'innovation et la productivité au sein de leurs équipes, des facteurs clés pour la réussite.

Rareté de main-d'oeuvre et marque employeur

Tant pour les postes d'entrée que pour ceux qui demandent une grande qualification, beaucoup d'entreprises peinent à combler leurs besoins d'effectifs. Comme solution, l'événement propose différentes stratégies renforçant la marque employeur. « De nombreux candidats sont prêts à accepter moins d'argent pour rejoindre une entreprise à la promesse forte où les employés aiment travailler », explique Manon Poirier. Selon elle, cette approche est loin d'être réservée aux grandes entreprises. « On présente des PME qui se sont démarquées des grandes sociétés grâce à leur marque employeur, et l'impact concret que ça a eu sur leurs opérations. »

Transformation 4.0 : innover sans ralentir la croissance

Lorsque les gestionnaires débordés ne font qu'éteindre des feux, comment peuvent-ils trouver le temps de transformer l'entreprise et d'intégrer de nouvelles technologies ? « C'est possible de faire les deux en même temps, en impliquant les employés dans le processus et en accordant plus d'autonomie aux équipes », observe Manon Poirier. Le Forum RH PME présente des cas réels d'entreprises qui sont parvenues à effectuer leur propre virage sans ralentir les opérations.

Des mesures pour mobiliser ses employés

Certaines PME n'offrent toujours pas de mesure de conciliation travail-vie personnelle, affirmant que ce n'est pas réalisable dans leur contexte d'affaires. « Ces mesures comptent parmi les plus importantes raisons pour lesquelles les gens choisissent une entreprise plutôt qu'une autre », met en garde Manon Poirier. « Ce n'est pas qu'une tendance, c'est là pour rester. » Des conférenciers expliquent comment implanter de telles mesures et s'assurer que celles déjà en place répondent adéquatement aux besoins.

Des outils au-delà de l'événement

Une fois la journée de formation terminée, le Forum RH PME offre aux gestionnaires divers outils pour mettre en pratique les notions nouvellement acquises. « Tous les participants recevront un livre virtuel - ou papier, s'ils le préfèrent - réunissant les faits saillants de l'ensemble des conférences », annonce la directrice. Du contenu supplémentaire, des entrevues vidéo et des baladodiffusions en lien avec les sujets abordés seront également publiés sur le site web mesemployes.com. « On veut que les gestionnaires de PME terminent la journée avec du concret en main, mais aussi avec la possibilité de continuer à découvrir de nouveaux angles sur ces enjeux. »