5 mai 2019, 5 h, Îles-de-la-Madeleine. Une fusée éclairante déchire le ciel madelinot : la 144e saison annuelle de pêche au homard est lancée. Les bateaux quittent le quai à la hâte. Sur place, une équipe de tournage talonne quatre pêcheurs, leur équipage et leur famille pour tout capter de cette ruée exaltante vers le homard. C'est parti : la course est lancée !

La course folle nous fait voyager aux Îles-de-la-Madeleine, où, chaque année, les pêcheurs de homard se préparent avec fébrilité à larguer les amarres pour une course sans répit : neuf semaines bien comptées durant lesquelles ils auront à pêcher le convoité crustacé. C'est l'absence de quotas qui confère à la pêche au homard son caractère si distinctif : chaque seconde est précieuse, et la compétition est féroce !

Entièrement tournée aux Îles-de-la-Madeleine, La course folle se veut un coup de projecteur actuel sur une tradition bien ancrée dans l'histoire de l'archipel et de ses habitants. Au fil des épisodes, entre rires et émotions, on y découvre comment la pêche se pratique aujourd'hui en suivant le périple de capitaines hauts en couleur qui sont habités par la détermination... et une bonne dose d'orgueil !

« On en apprend par la bande sur les rouages de la pêche au homard, mais c'est avant tout l'humain qui est au centre de la série. On suit de près les pêcheurs et on vit avec eux leurs insécurités, leur orgueil, leurs prises de bec, l'inquiétude de leur famille et la fatigue qui s'installe, sur les bateaux et sur la terre ferme, au fil des semaines. C'est à travers des histoires humaines qu'on vit la pêche. »

- Hugo Bourque, scénariste et natif des Îles-de-la-Madeleine