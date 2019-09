Le Théâtre Denise-Pelletier vous offre une programmation automnale sous le thème de la révolte. D'une bruyante douceur, les dessins de Réjean Ducharme résonneront aux côtés des plumes bien senties de Normand Canac-Marquis, David Paquet, Justine Lequette et ses comparses belges, sans oublier les adaptations sans compromis que Guillaume Corbeil et Catherine Vidal feront d'Huxley et de Goldoni.

« Alors que le nouveau millénaire est au coeur de sa jeunesse, la révolte est palpable, sonore, obligée, elle est un chant de survie, ni naïf ni innocent. Le théâtre le sait, le saisit, le travaille, l'interprète, en dessine la quête, en trace la conquête. Et aller au théâtre, c'est aussi sortir de nous-mêmes pour entrer ailleurs et flairer l'air du temps. Passé, présent et futur. »

Entre conflits internes et conflits amoureux, l'espoir et l'engagement frayeront leur chemin dans cet automne mouvementé. Sortir de soi-même pour Entrer ailleurs, bienvenue au TDP !

Aldous Huxley fait paraître en 1932 Le Meilleur des mondes , récit de science-fiction où l'humanité est mondialisée, la drogue légale et encouragée, où chacun poursuit son bonheur individuel par la consommation et le travail. Inspiré par cet univers dystopique, l'auteur Guillaume Corbeil (Cinq visages pour Camille Brunelle, Unité modèle) construit une histoire qui nous renvoie directement à notre monde. Le bonheur aseptisé est-il vraiment bonheur ? Sous la direction de Frédéric Blanchette (Tribus, Consentement), ils rencontrent ensemble ici ce classique du 20 e siècle pour le faire dialoguer avec notre époque et refléter nos contradictions.

« Huxley décrit une société du divertissement, du spectacle, des sensations, qui élimine toute pensée critique, et qui brouille le rapport à la vérité. À mes yeux, c'est là qu'il est le plus pertinent, quand il nous demande si, à force de passer d'un divertissement vide à un autre divertissement vide, on a encore les moyens de réfléchir à l'horreur qui se cache sous nos vies, ou si on préfère tout simplement l'ignorer ? » - Guillaume Corbeil. »

Soupçons, jalousie et précarité financière sont les armes de cette comédie où le ridicule ne dissout jamais la plombée des vrais sentiments. Catherine Vidal (Le grand cahier, Le miel est plus doux que le sang, L'idiot) dissèque, sous la traduction précise de Huguette Hatem, ces Amoureux du périlleux Carlo Goldoni (1707-1793), dans une maison où l'on savoure en secret les disputes.

« Jeunes et moins jeunes gens, gare à la passion qui rend irrationnel et nous fait perdre le contrôle ! » Je ferai plutôt un pas de côté pour regarder tout ce que la fiction (littérature, musique, cinéma, arts visuels, etc.) a créé comme matière et substance romanesque et comment cela nous influence avant même de tomber amoureux. La « machine amoureuse » construite dans toutes les formes de fiction faisant ressortir aussi le fantasme, la projection sur l'autre et la mise en scène de soi. »

« Êtes-vous heureux ? En quoi votre bonheur est-il lié au travail ? » Quatre comédiens trentenaires et la metteure en scène Justine Lequette reprennent les questions-clés qu'autrefois les cinéastes Edgar Morin et Jean Rouch posaient aux passants, aux ouvriers, aux étudiants et aux immigrants dans Chronique d'un été, film phare du cinéma-vérité. Succès du Festival Off d'Avignon à l'été 2018 (Liège), et lauréat du prix Impatience 2018 à (Liège), J'abandonne une partie de moi que j'adapte , qui tourne toujours en France et en Belgique, se révèle d'une finesse aussi irrésistible que la fécondité de son titre.

« Cette écriture de plateau joyeuse et sans compromis, ce jeu libre et pourtant précis, cette quête mélancolique du bonheur, ce plongeon dans nos mémoires pour sonder le temps présent, il y a tant dans J'abandonne... »

« Dans le monde devenu le nôtre, un mur de béton n'offre plus que deux possibilités, soit on s'y écrase, soit on passe au travers. À tout prendre, la deuxième possibilité m'apparaît la plus nuancée. Et convenons qu'il en sera de même avec le couple, l'indépendance, l'inconscience et l'État. »

- Normand Canac-Marquis

Avec ce texte politique, Normand Canac-Marquis (Syndrome de Cézanne) pose bon nombre de questions, dont celle-ci : existe-t-il un terrorisme nécessaire ? Dans une société en mouvance, le personnage de Solange Speilman (Louise Laprade), éditorialiste vedette du journal L'État, incarne le courage et la ténacité, qualités nécessaires pour opérer le changement. En cet automne électoral, la plume de Canac-Marquis s'impose et est plus que nécessaire.

AUTOUR DU LACTUME

Dessins et légendes de Réjean Ducharme

Conception, collage et mise en scène de Martin Faucher

Du 29 octobre au 9 novembre

« C'est à la fois un grand romantique, amoureux de l'amour [...] On ressent les nuits blanches, fiévreuses. J'ai voulu cerner ce que je pressens de Ducharme, son idéal de vivre, son désir de pureté et le monde capitaliste américain qui le décourageait. »

- Martin Faucher

« On ressort de ce spectacle l'esprit plus léger. À voir absolument. »

- La Presse

Autour du Lactume nous immerge concrètement et naturellement dans l'univers de Réjean Ducharme par la succession de courtes légendes ainsi que par la présence de musique des années 70. Markita Boies, que Ducharme aimait tant, est seule sur scène pour incarner, sans complexe et avec humour, ces dites légendes en plus des mythiques personnages de l'oeuvre ducharmienne. Martin Faucher orchestre un moment ludique et poétique, lumineux et intimiste, empreint d'un immense amour pour la vie, la mort, l'art et l'écrivain disparu.

LE POIDS DES FOURMIS

De David Paquet

Mise en scène de Philippe Cyr

19 novembre au 7 décembre