« Montréal Complètement Cirque, c'est un fabuleux voyage à travers des émotions, des pays et plusieurs modes d'expression artistique », résume Nadine Marchand, directrice de ce grand festival international qui, 10 ans après sa naissance, surprend toujours. Du 4 au 14 juillet, l'événement propulsera une foule d'activités éclatées tant pour la famille qu'un public avisé. Tour de piste et trois spectacles à voir.

Un grand rêve collectif Lancé en 2010, Montréal Complètement Cirque est l'aboutissement d'un rêve collectif. À l'époque, la Tohu, avec le soutien du Cirque Éloize, des 7 doigts de la main, du Cirque du Soleil, de l'École nationale de Cirque et d'En Piste mettent en commun leur expertise pour favoriser l'éclosion du premier festival international consacré aux arts du cirque du continent. « Le moment était propice pour faire rayonner l'univers du cirque à Montréal, en favorisant la découverte du talent local, mais aussi international », explique Mme Marchand. Magie et mobilisation ont transformé ce rêve en réalité. Saut prodigieux De 50 000 spectateurs en 2010, Montréal Complètement Cirque en rejoint désormais plus de 400 000. Montréal est la capitale du cirque, et le festival est un formidable tremplin pour des compagnies émergentes. « Le cirque est véritablement au carrefour de toutes les formes d'art, que l'on pense au théâtre, à la danse ou encore à la musique », rappelle Nadine Marchand. « La mise en scène, la dramaturgie et la créativité se sont également beaucoup développées, chaque spectacle devenant une aventure. Le public a donc la chance de découvrir des univers complets et fascinants. » Place au spectacle ! « C'est très difficile de choisir tant la programmation est relevée cette année ! », annonce Nadine Marchand. De ces 10 jours joyeusement éclectiques, elle nous propose trois voyages.

1. Bosch Dreams - La féérie des 7 doigts Les 7 doigts rendent hommage à Jérôme Bosch, l'un des artistes les plus énigmatiques de l'histoire, qui a autant influencé Dali que Jim Morrison, avec ses toiles notamment peuplées d'êtres étranges. Présenté en première mondiale à Copenhague, le spectacle connaît depuis 2016 un grand succès : « C'est une vibrante célébration de l'imagination, où les numéros émergent littéralement d'immenses tableaux vivants », souligne Nadine Marchand. En collaboration avec le théâtre République (Copenhague), Bosch Dreams a fait le tour du monde, y moissonnant d'extraordinaires critiques. Le quotidien Le Figaro avait noté : « D'une beauté prodigieuse... l'émerveillement est total ». Du 4 au 14 juillet, à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau

2. Finale - Humour et performances survoltés Les artistes de la compagnie Analog promettent une soirée survoltée où musique en direct, folies acrobatiques et diva de la pop amalgament avec brio l'esprit de cabaret, spectacle rock et prouesses à couper le souffle : « L'énergie et la complicité de ce groupe basé à Berlin sont exceptionnelles », note Nadia Marchand. « C'est une partie de plaisir endiablée, qui s'enchaîne à un rythme hallucinant. » Le quotidien Berliner Zeitung soulignait : « Une expérience cirque inoubliable, à saveur berlinoise, qui vous laisse un sourire au visage et des confettis dans les cheveux. » Cette rencontre acrobatico-humoristique, est présentée en collaboration avec Juste pour Rire. Du 9 au 14 juillet, au Théâtre Saint-Denis

