L'énigmatique et impressionnante structure pyramidale PY1 est désormais érigée dans le Vieux-Port de Montréal. Dès le 1 er juin, on y présentera un fascinant spectacle immersif qui plongera les spectateurs au coeur d'une prodigieuse expérience collective et technologique baptisée Au-delà des échos. Que nous réserve donc ce projet mis en oeuvre par Guy Laliberté ?

Cette nouvelle salle de spectacle nomade, élaborée par Lune Rouge Entertainment, est spécifiquement conçue pour faire vivre des expériences immersives qui interpellent l'imaginaire. Au-delà des échos se veut une odyssée technologique racontant l'évolution de la vie, du big bang à nos jours. Le public se retrouve au centre du spectacle, plongé dans des projections sur 360 degrés, des vidéos, de la musique inédite, des éléments cinétiques et des effets spéciaux atmosphériques. Dans ce rêve éveillé d'une durée de 60 minutes, chaque personne est alors conviée à explorer le fil de l'espace et du temps.

Une odyssée numérique

À la fois fantastique et bouleversant, ce voyage représente une véritable épopée numérique, ponctuée d'extraits audio originaux de l'auteur Alan Watts, pionnier de la contre-culture américaine. Dès les années 50, la beat generation et le mouvement hippie ont cité cet homme comme une source d'inspiration. Avec l'accord de son fils, Au-delà des échos sera le premier spectacle à intégrer des extraits audio marquants, enregistrés par ce philosophe hors norme.

La mise en scène de cette exploration numérique et poétique a été confiée à Gabriel Coutu-Dumont, qui, avec son équipe, a établi les grandes lignes constituant la trame de ce nouveau spectacle. Artiste multidisciplinaire, il a entre autres dirigé la création du contenu vidéo des tournées Witness, de Katy Perry, Beautiful Trauma, de P!nk, et Reputation Stadium Tour, de Taylor Swift, ainsi que la performance de Justin Timberlake à la mi-temps du Super Bowl, en 2018.

Vers de nouvelles frontières

« Nous sommes à une époque où l'union de la technologie et de la créativité entraîne la formidable capacité d'imaginer, puis de faire naître des instants mémorables et significatifs », souligne Gabriel Coutu-Dumont. « L'expérience que nous proposons cherche précisément à permettre aux spectateurs de franchir de nouvelles frontières, à la fois en partageant un divertissement collectif, mais aussi en leur offrant l'occasion de vivre une prise de conscience individuelle, à échelle humaine. Peu importe son âge et ses intérêts, chaque participant en ressortira émerveillé et sûrement plus inspiré », ajoute-t-il.

Faits saillants

- Pensée et conçue au Québec, la pyramide PY1, à la fois technologique et expérientielle, fait 25 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 8 étages.

- Elle a été fabriquée par l'équipe de Scène Éthique, de Varennes.

- Plus de 750 personnes ont pris part à la réalisation de cette structure abritant plus de 10 000 composantes distinctes, et dont l'ensemble déploie plus de 226 800 kg (500 000 lb) d'équipement.

- Ses dimensions respectent les règles de la géométrie et les principes mathématiques utilisés au moment de construire les mythiques pyramides d'Égypte.

Pour quatre mois seulement

Présenté au quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, pour quatre mois seulement - avant de prendre la direction d'une nouvelle destination -, cet univers de lumière, de musique et de prouesses numériques s'animera plusieurs fois par jour dès le samedi 1er juin.

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT

Heures de représentation : 12h30 - 15h00 - 17h30 - 20h00

Visionnez les vidéos

Visitez notre page Facebook

Explorez notre page Instagram

Une présentation de Telus et d'Accenture