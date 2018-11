En décembre prochain, l'univers envoûtant du spectacle Corteo, du Cirque du Soleil, effectuera un retour très attendu à Montréal et à Québec. Plutôt que d'occuper le traditionnel chapiteau, le Cirque fera cette fois vibrer les murs du Centre Bell et du Centre Vidéotron. Découvrez les coulisses de ce récit émouvant et les prouesses techniques qui lui donnent vie.

Un spectacle grandiose, un récit intime

Corteo raconte l'histoire d'un clown qui rêve à ses propres funérailles. Alors que la prémisse peut paraître triste, il s'agit en fait d'un récit intime et magique, où tout devient possible. « Ce sont des funérailles, mais on y revit aussi les plus beaux moments de la vie de cette personne », résume Maxwell Batista, attaché de presse pour le spectacle Corteo du Cirque du Soleil. « C'est un hommage au cirque traditionnel, un rêve où les objets du quotidien prennent vie. »

Un des aspects uniques du spectacle est aussi la liberté accordée à l'artiste dans son jeu d'acteur. « Chacun d'entre nous peut ajouter des aspects de sa personnalité à son personnage, ce qui donne lieu à des moments magnifiques », mentionne Stéphanie Ortega, une artiste de Corteo. Fait intéressant, les noms que vous entendrez lors du spectacle sont bel et bien ceux des artistes.

Plus de 10 ans de triomphe à l'international

Depuis ses premières représentations en 2005, Corteo a ébloui plus de 8 millions de spectateurs dans 80 villes et 19 pays. Si le concept demeure aussi populaire après tout ce temps, c'est qu'il évoque des thèmes universels. « C'est un spectacle touchant qui suscite de nombreuses émotions : nostalgie, émerveillement, joie..., explique M. Batista. L'histoire est assez simple pour que les enfants puissent la comprendre, mais elle est aussi profonde ; c'est une invitation à se questionner sur le sens de la vie. »

Corteo en bref

- Lancé en 2005

- Plus de 80 villes visitées

- Présenté dans 19 pays

- 52 artistes de 18 nationalités

- 60 techniciens et membres d'équipe de soutien

- Plus de 8 millions de spectateurs

Du chapiteau aux grands arénas

Traditionnellement présenté dans un chapiteau, Corteo nécessitait le transport de 90 conteneurs et plusieurs jours de montage. Mais pour le transposer dans des arénas, il allait falloir penser à une toute nouvelle logistique. Après deux années de réflexion et d'expérimentation, l'équipe technique a réussi à adapter la magie de Corteo à la réalité des grands complexes sportifs sans perdre de sa précieuse intimité. « La scène est située en plein centre et les spectateurs sont placés de part et d'autre. Donc même dans un vaste espace, on demeure près de l'action, précise M. Batista. Cela permet aussi de vivre le spectacle du point de vue de l'artiste, car on voit la réaction du public en face de nous. »

Les prouesses étonnantes des techniciens

Corteo est un spectacle colossal nécessitant une quantité phénoménale de matériel. En plus des 34 techniciens permanents, l'assemblage du décor requiert l'embauche de 100 ouvriers locaux. « Lors des premières représentations, il fallait deux jours à l'équipe pour tout monter ; on y parvient maintenant en une seule journée », note l'attaché de presse.

Un spectacle colossal

- 21 camions de transport

- Plus de 600 coffres de matériel

- 1 journée de montage par 34 techniciens et 100 ouvriers

- Plancher constitué de 272 morceaux

Le décor compte notamment une superstructure, située à 41 pi de hauteur, portant le surnom de Patience. « Nos techniciens l'ont baptisée comme ça parce qu'il faut beaucoup de patience pour l'assembler ! » Cet ensemble complexe de rails et de chariots permet de hisser et de déplacer les artistes et les éléments de décor dans les airs.

« Les défis techniques de Corteo sont constants. Mais je crois que ce qui est le plus marquant, c'est la passion de notre équipe pour la qualité du spectacle. »

- Rémy Auclair, régisseur des opérations techniques

Il y a également deux espaces de coulisses distincts. Comme il serait impossible pour les artistes de traverser la scène lorsqu'un numéro est en cours, un ingénieux système permet de les transporter à l'abri des regards. « C'est un matelas gonflable relié à une corde et des poulies automatisées, situés sous la scène, explique M. Batista. En quarante secondes, on passe d'un côté à l'autre sans être vu. »

Un retour attendu au Québec

Treize ans après la première représentation à Montréal, la grande famille de Corteo est emballée à l'idée de rentrer à la maison. « Le Québec, c'est un endroit dont tout le monde parle, avec un public particulièrement chaleureux. C'est ici que tout a commencé et nous avons bien hâte d'y revenir », conclut M. Batista.

