Les études démontrent que près de 30 % des enfants aux prises avec un TDAH répondent plus ou moins bien aux psychostimulants de première ligne 1 . « C'est donc un peu plus d'une personne sur quatre qui entrera dans un processus d'essais-erreurs », soutient Michel Cameron, vice-président, Affaires scientifiques, chez BiogeniQ. Perte d'appétit importante, insomnie, tremblements, anxiété, étourdissements, développement de tics, les symptômes liés à un dosage inadéquat ou à un médicament non compatible peuvent devenir une grande source d'inquiétude pour les familles.

Un petit test de salive qui en dit long

L'analyse salivaire permet d'identifier quels médicaments ont des risques d'incompatibilité selon le code génétique précis de l'enfant. « L'analyse ne révèlera pas quels médicaments précis sont compatibles avec une personne, mais elle fournira des pistes de solutions concrètes pour mieux orienter le traitement », explique Michel Cameron. Par exemple, si le test révèle que le patient métabolise lentement l'enzyme d'un psychostimulant, les risques de connaître des effets secondaires indésirables avec un dosage normal seront plus grands. Le médecin peut alors choisir un médicament qui ne présente pas ces risques ou ajuster la dose à la baisse. Dans certains cas, le bilan peut même aller jusqu'à mettre en doute l'exactitude d'un diagnostic puisque les effets secondaires miment parfois les symptômes d'une condition.

L'heure juste en quelques étapes

Offert depuis deux ans, ce test génétique connaît une popularité grandissante et est couvert par plusieurs assurances privées. De plus en plus de médecins font appel à BiogeniQ, surtout quand les premiers essais n'ont pas porté fruit. La demande peut également provenir des parents et s'inscrire dans une optique préventive.

Pour procéder au test, il suffit de commander la trousse Profil Pharma TDAH en ligne. Une fois l'échantillon de salive prélevé à la maison, il est envoyé - à l'aide d'une enveloppe fournie prépayée - au laboratoire de BiogeniQ, à Brossard, où il sera analysé de manière sécurisée. « Les patients sont protégés par la loi sur la non-discrimination génétique, alors tous les résultats demeurent entièrement confidentiels », assure Michel Cameron.

Deux semaines après la réception de l'échantillon, un bilan génétique est dressé, puis envoyé aux parents ainsi qu'au médecin traitant. Ce dernier peut alors prescrire une médication de façon plus éclairée ou ajuster la dose à la lumière des résultats obtenus. Pour les familles, c'est un soulagement de pouvoir choisir de façon éclairée les options de traitement et limiter les effets secondaires indésirables.

Les résultats de nos analyses sont fiables à 99 %, en plus d'être valides à vie.

- Michel Cameron, PhD, vice-président, Affaires scientifiques, BiogeniQ

Vers une approche personnalisée

Les récentes découvertes génétiques pavent la voie de la médecine personnalisée et sont encourageantes pour les milliers de Québécois aux prises avec un TDAH. Sachant qu'un long processus d'essais-erreurs peut mettre en péril la réussite scolaire d'un enfant, le test TDAH constitue un allié des médecins et des parents dans la prise de décisions.

