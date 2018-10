L'automne est la saison idéale pour des road trips inoubliables. La lumière est magique, l'air est frais et les couleurs nous incitent tout naturellement à aller plus loin, en roulant vers de nouvelles destinations. Entre aventures et valeurs sûres, voici quelques parcours incontournables.

1. Montréal-Québec-Montréal en mode relax

L'aller-retour Montréal-Québec est souvent monotone. Or, en empruntant les routes qui longent le fleuve, on découvre de splendides villages. Par le sud, la route des Navigateurs (132) permet de découvrir le quai de Sainte-Angèle à Bécancour, puis de pique-niquer sur le site du magnifique Domaine Joly-De Lotbinière, à moins d'une heure du Vieux-Québec. Le lendemain, retour vers Montréal, cette fois par le nord, sur le chemin du Roy, où l'on découvrira assurément des paysages riverains teintés d'histoire, notamment à Deschambault-Grondines (pour voir le Vieux Presbytère) et à Cap-Santé, dont le Vieux Chemin est l'une des plus belles rues au pays.

2. Les oies blanches | Cap-Tourmente (Capitale-Nationale)

La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, à seulement 60 km de Québec en direction de Charlevoix, offre un spectacle saisissant en octobre : plus de 75 000 oies s'y arrêtent avant leur migration vers la côte Atlantique, dans un couloir formé par le fleuve et l'escarpement du cap. Le Cap-Tourmente propose aussi 20 km de sentiers pédestres à travers des paysages diversifiés ainsi que des randonnées de découverte : rallye nature, géocaches, circuit historique et guides d'identification.

3. La tournée des marchés publics à Montréal

L'automne, une quinzaine de marchés sur l'île de Montréal sont propices au pèlerinage culinaire. Dans une ambiance de village, marchands et clients s'y rencontrent. Aux marchés Atwater et Jean-Talon, des démonstrations culinaires, des parcours gourmands, des cinq à sept ou encore des ateliers nous rapprochent de la ferme. Les couleurs et les saveurs habillent les kiosques, les étals se parent de chrysanthèmes, de pommes et de courges; parfait pour réchauffer les fraîches journées et cuisiner en mode réconfort.

4. La route des Belles-Histoires | Parcours dans les Laurentides

Route touristique officielle du Québec, la route des Belles-Histoires nous fait découvrir la région des Laurentides sous un nouvel angle. Le parcours se déploie depuis la gare patrimoniale de Saint-Jérôme, pour nous mener jusque dans les hauteurs de Mont-Laurier. Le trajet nous fait longer la rivière du Nord, traverser des ponts couverts, nous arrêter au Musée du ski à Saint-Sauveur, au village culturel de Val-David et au circuit des Légendes - écrites par des personnalités québécoises. Une formidable brise culturelle!

5. Au Diable Vert | Glen Sutton (Cantons-de-l'Est)

Près de la frontière américaine, la base de plein air avec vue sur les montagnes du Vermont surprend. Au Diable Vert se démarque par son hébergement original : des cabanes en hauteur, perchées dans les arbres. De plus, jusqu'en novembre, l'incroyable VéloVolant nous fait survoler la forêt en pédalant à la cime des arbres sur un kilomètre. Une expérience hors du commun qui a mérité au centre le titre de « Canada's leading wilderness resort 2017 », aux World Travel Awards, à Londres.

6. La route des Baleines | À partir de Tadoussac (Charlevoix et Haute-Côte-Nord)

Une excursion en bateau, en zodiac ou en kayak de mer pour voir les baleines est un passage obligé dans une vie. La rencontre avec l'une des 13 espèces fréquentant le fleuve est une expérience marquante. Octobre est le temps idéal pour ce type de sortie, les mammifères étant alors nombreux et actifs. En dehors de l'eau, depuis le rivage à Tadoussac, une balade de 20 minutes sur le sentier de la Pointe de L'Islet - où l'on peut pique-niquer tout en les observant - offre une vue grandiose sur le fjord et le fleuve.

