« Comme beaucoup de gens, je manquais de temps : je voulais manger santé, mais sans avoir à cuisiner », raconte Étienne Plourde, cofondateur du service de prêt-à-manger montréalais WeCook. Lorsqu'il se lance en affaires en 2012, sa vision est simple: offrir des repas préparés à la fois savoureux et équilibrés, livrés partout au Québec. Huit ans plus tard, le service compte plus d'abonnés que jamais.

Des repas préparés variés

WeCook propose chaque semaine un nouveau menu de 14 repas variés allant de la bavette de boeuf au vin rouge au cari de poulet à la noix de coco en passant par la salade de quinoa au poulet et aux abricots séchés. « Ce sont des recettes équilibrées et santé à la fois. On ne fait pas de compromis! », affirme Étienne Plourde. Les repas coûtent en moyenne entre 10$ et 11$, dépendamment du forfait sélectionné.

Les plats sélectionnés sont ensuite personnalisés au goût de chacun. « On peut choisir une portion de 100 g ou de 200 g de viande par repas, ainsi qu'une multitude d'accompagnements différents : riz basmati, patates douces, légumes uniquement, quinoa et bien plus! », poursuit Étienne. La commande est finalement livrée à la maison ou au bureau dans une boîte isolée et recyclable. Chaque plat est prêt à être réchauffé au micro-ondes en deux minutes. « En moyenne, nos clients s'évitent de six à huit heures de cuisine par semaine », mentionne le cofondateur.

Concilier « santé » et « goût »

Ce qui est bon au goût a souvent la réputation de ne pas l'être pour la santé, et vice-versa. Pourtant, après des années de perfectionnement en cuisine, WeCook est parvenu à concilier santé et saveur. « Notre chef exécutif et notre chef nutritionniste ont réussi l'impossible : offrir des repas préparés savoureux et santé, sans agents de conservation ou ajout de sel et qui se conservent, en toute fraîcheur, durant sept jours! », précise Étienne.

Pour ceux qui ont un peu plus de temps, il est possible de commander des aliments sous vide. « Nous offrons des viandes locales et naturelles, comme du poulet de grain 100 % végétal de la Ferme des Voltigeurs, du boeuf nourri aux herbes et du porc biologique duBreton », explique Étienne. Les viandes sont offertes crues comme à l'épicerie ou bien précuites, qu'il suffit de réchauffer. Avec cette formule, il est possible de créer des repas pour moins de 5$.

Expansion canadienne

L'entrepreneur voit grand. Il vise une expansion à la grandeur du pays : « Notre objectif est de devenir l'entreprise la plus importante du secteur du prêt-à-manger canadien en livraison à domicile d'ici 2022. Nous avons fait nos devoirs dans les dernières années et nous sommes prêts pour ce défi ».

