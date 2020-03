Avec le confinement, alors qu'il faut limiter les sorties ou prévoir plusieurs jours pour faire livrer son épicerie, la planification et la préparation des repas représentent des soucis de plus. S'adaptant aux mesures imposées pendant la crise liée à la COVID19, l'entreprise montréalaise Cook it ajuste son offre pour faciliter l'accès à des aliments d'ici et à des produits essentiels pour tous les Québécois. Découvrez une solution astucieuse pour continuer de bien manger dans le contexte actuel.

Choisissez, recevez et cuisinez

Chaque semaine, Cook it expédie à ses clients tous les produits nécessaires à la confection des repas prêts à cuisiner qu'ils ont préalablement choisis. Le coût de l'abonnement varie selon le nombre de repas et de portions sélectionné. Un couple peut ainsi avoir de quoi faire trois repas équilibrés pour 67 $ par semaine, alors que les familles nombreuses peuvent n'avoir qu'à débourser 7,89 $ par portion. Il est possible de mettre fin à l'abonnement en tout temps, sans frais additionnels.

Consultez les forfaits et les tarifs

16 nouveaux plats chaque semaine

Le choix des repas s'effectue parmi un menu de 12 recettes, renouvelé chaque semaine, auquel s'ajoutent 4 recettes de prêt-à-manger. Dans les circonstances actuelles, le fait de pouvoir simplement choisir ce que l'on souhaite cuisiner (plutôt que de se demander « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ») représente un souci de moins. Le menu de la semaine du 5 avril offre un bon aperçu de la variété proposée : poutine décadente aux champignons sauvages, sandwich au poulet tandoori, steak de thon saisi et salsa à la mangue... Rien à voir avec le macaroni en boîte !

Découvrez le menu Cook it

Une solution de rechange aux épiceries

Depuis la fermeture des salles à manger des restaurants, la hausse de l'achalandage en épicerie se fait sentir. Aujourd'hui, chaque sortie soulève des questions. De quoi aura-t-on besoin pendant toute la semaine si on ne veut pas retourner faire de courses ? On demande d'envoyer un seul membre de la famille pour réduire le risque; qui sacrifier ? Si l'on désire se tourner vers les services en ligne des épiceries, combien de jours faudra-t-il attendre avant de recevoir sa commande ? Dans la situation actuelle, Cook it offre un moyen sécuritaire de se doter du nécessaire pour préparer autant de repas que souhaité sans avoir à quitter son foyer.

Les essentiels du garde-manger

À chaque livraison hebdomadaire, il est aussi possible d'inclure différents produits à l'unité, comme des fruits frais, des collations, des déjeuners et des plats prêts à manger. Pour mieux répondre aux besoins de tous pendant la crise, Cook it a récemment ajouté à son garde-manger virtuel divers essentiels comme du pain, du lait et certains produits d'hygiène, comme du savon à main.

Un service sécuritaire pendant la crise

En tant qu'acteur important de la distribution alimentaire au Québec, Cook it est considérée comme une entreprise essentielle et poursuit ses activités. De nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger la santé des clients et des employés. Ces derniers sont notamment invités à se déplacer en taxi plutôt qu'en transport en commun, aux frais de l'employeur, et doivent se soumettre à une prise de la température obligatoire avant le début de chaque quart de travail dans l'espace de production.

Protéger les emplois d'ici

Cook it, dont le siège social est à Montréal, emploie plus de 250 personnes pour assurer la préparation et la livraison à domicile de ses repas prêts à cuisiner. Plus de 50 % des ingrédients inclus pour la réalisation des recettes proviennent de producteurs locaux, ce qui contribue à protéger les emplois d'ici et à stimuler l'économie pendant cette période difficile.

Découvrez Cook it