Les Fêtes sont à nos portes ! C'est l'heure de laisser entrer la magie de Noël et d'enfiler votre chapeau de lutin pour commencer les préparatifs. Planification du menu, popote en famille, congélation de petits délices, astuces et raccourcis... La préparation en amont est la clé d'un Noël féerique. Voici les meilleurs conseils de votre épicier Metro pour réussir vos réceptions du temps des Fêtes.

1. Élaborez le menu à l'avance Pour une organisation digne de l'atelier du père Noël, faites preuve de sagesse et planifiez votre menu de A à Z. Bouchées, entrée, repas, dessert, cocktails : pensez aux moindres détails. Première étape? Le choix des recettes. Que vous souhaitiez un Noël traditionnel, gastronomique ou réinventé, votre épicier Metro est une source abondante d'inspiration.

Si vous prévoyez une grande tablée, embrassez les traditions d'ici en misant sur la simplicité. Un menu traditionnel comprenant tourtière de porc, dinde rôtie et ragoût de boulettes fera sans doute renaître de doux souvenirs. Accompagnez-les d'une bonne purée de pommes de terre à l'ail et de carottes glacées, sans oublier l'incontournable sauce aux canneberges. Bon à savoir : celle-ci se congèle bien à l'avance, tout comme les tourtières. Cuisinez les carottes glacées aux abricots Visionnez comment préparer une bonne tourtière des Fêtes Mariez les traditions de Noël aux tendances actuelles en servant des bouchées et des desserts réinventés. Huîtres, minitourtières aromatisées aux pommes, tartelettes au citron, à la ricotta et au basilic... Il y a une foule de façons de repenser le menu des Fêtes. Un conseil de votre épicier : soyez futé et déclinez un même ingrédient en deux ou trois recettes. Les canneberges du Québec, par exemple, pourraient se retrouver à la fois dans vos bouchées de porc et dans votre bûche orange-canneberges. C'est une bonne façon de se simplifier la vie. Apprenez l'art de cuisiner les canneberges

Envie d'épater la galerie ? Donnez le ton à une soirée chic avec un tartare de bison ou de saumon en entrée. Poursuivez avec un magret de canard à l'orange et au gingembre. Servi sur une délicieuse purée de céleri-rave du Québec, celui-ci se prépare en moins de 30 minutes. Vous aurez ainsi amplement de temps pour profiter de doux moments en famille, un kir des Fêtes à la main. Pour clore la soirée en beauté, ajoutez une touche de fantaisie à vos desserts. Comment ? En mariant les saveurs gourmandes et en réinventant les classiques. Chocolat et lime, canneberges et caramel d'érable, anis et citron... Vive les étonnantes combinaisons ! Préparez un magret de canard à l'orange et au gingembre Cuisinez une bûche choco-lime Visionnez comment préparer une tarte au caramel d'érable et aux canneberges 2. Invitez les aliments d'ici à votre table Pour un repas à la fois divin et d'ici, réservez une place de choix aux aliments du Québec. Encouragez les producteurs de chez nous en servant, par exemple, un gigot d'agneau du Québec aux deux moutardes le soir du réveillon. Rehaussé de miel et de fines herbes, ce plat festif fond littéralement dans la bouche ! Essayez le gigot d'agneau aux deux moutardes Inspirez-vous aussi des fruits et légumes d'ici pour élaborer votre menu. Canneberges, betteraves, pommes de terre, endives, tomates de serre... On peut facilement célébrer le Québec à l'année. Enfin, privilégiez les pains et les charcuteries du Québec, comme les produits Première Moisson. Explorez les produits Première Moisson 3. Lancez la production Une fois le menu établi, dressez une liste de priorités et passez à l'action. Préparez d'abord tout ce qui se congèle bien, comme les tourtières, les boulettes, les demi-glaces, les biscuits et les bûches. Étalez ensuite la production sur plusieurs fins de semaine et jumelez les recettes qui ont certains ingrédients en commun. En cuisinant, par exemple, vos tourtières et vos tartelettes aux pacanes le même jour, vous économiserez du temps et de l'énergie.