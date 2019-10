3

Il existe 3 logos qui permettent de vérifier en un coup d'oeil que le fromage que vous vous apprêtez à déposer dans votre panier est un produit contenant uniquement des ingrédients laitiers 100 % canadiens. Pour les produits réemballés sur le lieu de vente, vérifier l'étiquette pour en connaître l'origine.

200 300 tonnes

Annuellement, ce sont 200 300 tonnes de fromage qui sont produites chez nous. Et de ce nombre impressionnant, 33 500 tonnes représentent à elles seules la fabrication de fromages fins. À ce chapitre, la ville de Warwick, située au centre du Québec, a été désignée comme la capitale des fromages fins du Québec.

700 variétés

Débordant de créativité et d'audace, les fromagers du Québec sont à l'origine d'un large éventail de variétés de fromage, chaque création étant dotée de sa propre personnalité. En optant pour les fromages d'ici, vous encouragez le savoir-faire des artisans passionnés derrière notre tradition fromagère.

5 types de pâte

Parmi les plus populaires, les fromages à pâte ferme et à pâte semi-ferme sont offerts en une étonnante variété; de quoi satisfaire tous les palais ! Votre brie préféré appartient, lui, aux pâtes molles, des fromages crémeux au goût délicat. Les amateurs de pâte persillée - mieux connue sous l'appellation « fromages bleus » - recherchent son goût prononcé et ses arômes uniques. Et finalement, la pâte fraîche, sans croûte et au goût léger, se reconnaît à sa texture onctueuse ou soyeuse : ricotta, labneh, cottage, etc.

8 500 emplois sur les fermes

La production laitière génère des milliers d'emplois sur 5 050 fermes établies dans toutes les régions de la province. Quant à la transformation des produits laitiers, elle génère 82 661 emplois au Québec ! Aussi bon à savoir : cette industrie se traduit par une rondelette contribution de 6,15 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la province. Une autre bonne raison de préférer les produits fromagers locaux !

Sources: Les Producteurs de lait du Québec (2018) et écoRessources (2014)

1897

Ce n'est pas d'hier que les fromages québécois ont la cote ! En 1897, déjà, les Canadiens étaient friands du cheddar québécois. À cette époque, 60 % du cheddar consommé à travers tout le pays provenait d'ici. Petite tranche d'histoire : pendant plus d'un siècle, ce sont les fromagers du Saguenay-Lac-St-Jean qui ont approvisionné la cour britannique.

Source : Fromages du Québec. Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française.

45 minutes

C'est le temps moyen que vous devriez laisser à vos fromages pour qu'ils tempèrent avant de les couper. En déposant les pâtes molles sur un plateau de présentation, on prend soin de ne pas les disposer côte à côte, car ils risqueraient de se chevaucher avec leur texture plus coulante. Enfin, en utilisant une planche pour la coupe et une autre pour la présentation, on s'assure d'un résultat plus joli . Bonne dégustation !

Découvrez d'autres bonnes raisons de vérifier la provenance de vos fromages