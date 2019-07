Faible en gras et hautement nutritif, le porc du Québec est un allié santé qui brille en cuisine par sa polyvalence. Avec les astuces et les inspirations gourmandes suivantes, il vous accompagnera facilement dans toutes vos activités estivales, qu'elles soient à la maison, en pique-nique ou en camping.

Précieuses protéines

« L'un des plus grands intérêts de la viande de porc, c'est qu'elle est très riche en protéines, soutient la nutritionniste Isabelle Marquis. En l'intégrant à notre alimentation, nos besoins sont vite comblés. Par exemple, 100 grammes de filet de porc procurent 30 grammes de protéines. Pour arriver à cette même quantité, il faudrait manger 5 oeufs, 110 amandes ou 2 ½ tasses de pois chiches. » Une consommation suffisante de protéines contribue au sentiment de satiété et aide ainsi à prévenir l'obésité et les maladies qui peuvent en découler.

À cela s'ajoute la grande qualité du porc du Québec, exempt de toute trace d'agents pathogènes, d'antibiotiques, de contaminants ou d'hormones ajoutées, en plus d'être une viande extrêmement polyvalente, qui offre une belle liberté en cuisine.

Vent de couleur et de fraîcheur

Pour des combinaisons surprenantes et délicieuses, le porc peut être marié à différents fruits. « L'été québécois nous gâte côté petits fruits, alors il faut en profiter, soutient la nutritionniste. Coupées en petits morceaux, les cerises, les framboises et les fraises peuvent être mélangées à du porc haché pour faire des galettes de burger à cuire sur le barbecue. En garniture, des pêches ou des tranches d'ananas grillées ou encore une salsa de mangue peuvent remplacer nos condiments habituels. »

L'incontournable saucisse

L'été, le porc est à l'honneur en saucisses. Idéales pour la cuisson sur le barbecue ou sur un feu de camp, les saucisses font toujours des heureux. Et avec la grande variété qu'on trouve sur le marché, il y a de quoi être créatif et s'amuser ! Coupées en morceaux et accompagnées de cubes d'aubergines, de champignons et de tomates cerises, elles se transforment en brochettes originales. Réduites en petits morceaux, elles agrémentent les salades en leur fournissant une bonne dose de protéines.

Cuisinez ces brochettes de porc en salade italienne

N'en faire qu'une bouchée

On associe souvent les boulettes de porc à des plats typiques des saisons plus froides. Mais pourquoi ne pas les adapter en mode estival ? « Servies froides, les boulettes gardent bien leur saveur, avance Isabelle Marquis. Elles se prêtent alors à merveille à un pique-nique où on peut les manger avec les mains. Il suffit de s'inspirer de notre recette préférée et d'y ajouter des herbes fraîches, comme de la menthe et de la ciboulette. On peut aussi y cacher de petits cubes de fromage. »

Des goûters soutenants

Voyager léger, voilà l'une des règles d'or d'une expédition en plein air réussie. Pour des collations rassasiantes, mais peu encombrantes, Isabelle Marquis propose de confectionner du jerky maison, soit des tranches de porc séché : « Il suffit de couper très finement une côtelette en lanières et de cuire celles-ci plusieurs heures au four à basse température, jusqu'à ce qu'elles soient séchées et croustillantes. Sinon, le fameux sandwich au jambon est toujours pratique. Pour sortir des sentiers battus, on peut rehausser ce classique de tranches de radis, d'une mayonnaise assaisonnée de curcuma ou de fines herbes. »

Une pierre, deux (ou trois, ou quatre) coups

Une astuce pour ajouter du porc à vos menus estivaux est aussi de se procurer des coupes plus imposantes qui serviront à préparer plusieurs repas. À partir d'une longe de porc cuite et coupée en petits cubes, en escalopes ou en fines lanières, on peut préparer des fajitas, des sandwichs ou des salades. Bref, en un clin d'oeil, on obtient des lunchs hautement protéinés à glisser dans un sac à dos avant de partir en randonnée pédestre ou à vélo.

Savourez ces banh mi de porc

Découvrez d'autres délicieuses recettes