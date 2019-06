La majorité des Québécois connaissent bien le logo Le porc du Québec, cette lettre Q à la queue tirebouchonnée. Apposé à un emballage, il fournit la garantie que le contenu de celui-ci a été élevé et transformé dans la province. Mais plus encore : que tout a été fait dans les règles de l'art afin d'obtenir une viande de haute qualité.

« Tout commence à la ferme, où l'ensemble des opérations sont régies par des règles strictes et sont rigoureusement notées », explique David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec. « Quand un animal quitte ensuite la ferme, un système de traçabilité se met en place. Jusqu'au moment de l'achat par le consommateur, tout le parcours est donc supervisé dans les moindres détails, ce qui permet par exemple un très grand contrôle des risques liés à la salubrité. »

Des pratiques respectueuses

Si la surveillance des procédures se révèle aussi rigoureuse, c'est pour s'assurer de la mise en place de codes de pratiques qui le sont tout autant. Ceux-ci concernent notamment le bien-être animal. « Les éleveurs de porcs s'imposent des standards stricts et des vérifications sont régulièrement faites par des inspecteurs, souligne M. Duval. La dimension et la configuration des lieux où naissent et sont élevés nos porcs, les soins, l'alimentation, le transport, tout ça doit répondre à des normes établies en vue de veiller à leur bien-être. »

En harmonie avec l'environnement

Au Québec, la filière porcine est par ailleurs la première production bioalimentaire à s'être dotée d'un plan agroenvironnemental. « Le fumier produit à la ferme est dorénavant entièrement revalorisé pour la fertilisation des terres, c'est une règlementation gouvernementale, explique M. Duval. Nous nous sommes aussi donné des objectifs qui font en sorte que le porc produit au Québec affiche la meilleure performance environnementale de toutes les régions productrices de porcs du monde. Comme les éleveurs de porcs sont implantés un peu partout dans la province, et qu'il en va de même des usines de transformation, les distances parcourues s'en trouvent considérablement réduites. Même le grain servant à nourrir les porcs est produit localement. En plus de restreindre les impacts environnementaux, tout cela contribue à l'essor de l'économie du Québec. »

Un choix sain et sécuritaire

Plus que jamais, on comprend l'importance du rôle que joue l'alimentation dans le maintien d'une bonne santé. Le porc produit au Québec constitue en ce sens une option sécuritaire, car en souscrivant au programme AQCMD, il répond aux plus hautes normes en matière de salubrité, et sa viande est exempte de toute trace d'agent pathogène, d'antibiotiques, de contaminants ou d'hormones ajoutées.

Le cuisiner... c'est gagnant

Au-delà de son caractère santé, il fait également belle figure au menu, il se laisse concocter à toutes les sauces, littéralement. Que l'on soit amateur de cuisine traditionnelle québécoise ou adeptes de parfums thaïs, indiens ou mexicains, le porc peut toujours être de la partie. Au moment de faire votre épicerie, repérez le logo Le porc du Québec ou demandez-le à votre boucher !

