Des bienfaits, de la ferme à l'assiette

Il n'y a rien de meilleur que les fruits et légumes du Québec. Cueillis à maturité, ils sont gorgés de soleil, débordants de fraîcheur et possèdent plus de bienfaits nutritionnels que les arrivages d'ailleurs muris durant le transport. Gardez en tête que plus le temps de la cueillette à l'assiette est court, plus l'apport en vitamines et en minéraux est grand. Manger local permet aussi de varier le menu au gré des arrivages.

Ce mois-ci, fraises, laitues et rhubarbe du Québec sont de retour ! Célébrez le début de la belle saison avec la laitue romaine à la César sur le BBQ ou la salade de radis et de fraises. Comme dessert, servez la nouvelle tarte aux fraises du Québec Première Moisson ou le sorbet maison à la fraise et à la menthe.De quoi se bourrer la fraise !

Apprêtez la laitue romaine à la César sur le BBQ

Apprêtez la salade de radis et de fraises

Apprenez à faire un sorbet maison à la fraise et à la menthe

Un pas pour la planète

Plus un produit vient de loin, plus son impact sur l'environnement est important. En privilégiant les aliments locaux, vous réduisez le nombre de kilomètres parcourus entre le produit et votre assiette. Une façon simple de diminuer votre empreinte écologique ! Toutefois, l'idée n'est pas de viser la perfection. Allez-y à votre rythme et rappelez-vous que chaque petit geste compte. Lors de votre prochaine visite en épicerie, prêtez attention à la provenance des aliments et suivez de près les arrivages du Québec.

Avec les milliers de produits d'ici offerts chez votre épicier Metro, vous avez l'embarras du choix. Au fil des allées, repérez les produits portant les mentions Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec. Fiez-vous aussi aux étiquettes Produit d'ici, qui identifient tous les produits du Québec et du Canada. Vous multiplierez ainsi les occasions de faire de belles découvertes. Céréales, farines, épices, huiles d'olive, légumineuses, vinaigres, pâtes alimentaires, fromages, poulet, saumon, tofu, bières... la liste des produits d'ici est longue et inspirante !

Faites le plein de produits québécois

Découvrez notre engagement

5 astuces de votre épicier pour manger local

1. Repérez les produits d'ici

Favoriser les produits locaux et encourager l'économie d'ici n'a jamais été aussi facile. Pour simplifier votre expérience et soutenir avec fierté les producteurs locaux, votre épicier Metro a développé un programme d'étiquetage en épicerie et en ligne. Celui-ci vous permet de repérer en un clin d'oeil tous les produits du Québec et du Canada. Le principe est simple : une étiquette bleue pour le Québec et une rouge pour le Canada.

Apprenez-en plus sur les critères d'identification des produits d'ici

2. Garantie fraîcheur traçable

Chez Metro, nous assurons la fraîcheur et suivons la traçabilité de notre sélection de poissons et de fruits de mer. Recherchez l'autocollant Fraîcheur traçable apposé sur l'emballage en magasin. Espèce, provenance, type de pêche ou d'élevage, tout est indiqué sans équivoque.

Explorez le programme Fraîcheur traçable

3. Boeuf Angus AAA 100 % canadien

Le boeuf Angus AAA certifié 100 % canadien a un goût sublime de noisette et fond en bouche, en plus d'être coupé entièrement en magasin selon vos goûts. Bifteck, rôti de côtes, médaillon de haut de surlonge, vous avez le choix. Des questions ? Cuisson, recettes, temps de conservation : demandez conseil à vos experts bouchers Metro qui se feront un plaisir de vous guider.

Cuisinez le boeuf 100 % canadien sur le BBQ à la perfection

Découvrez la recette de bifteck de côtes sur le BBQ

4. Plaisir prolongé

La saison des récoltes estivales passe vite. Faites des réserves et mangez local à l'année ! La plupart des fruits et légumes se conservent bien dans des sacs de congélation, ou encore sous forme de conserves. Confitures, sauces tomate, légumes marinés : établissez un plan de match et partez la production en famille et entre amis !

Lisez notre guide de conservation des fruits

5. Arrivages locaux

Envie de suivre les arrivages de vos aliments préférés ? C'est facile. Consultez les circulaires de la semaine en ligne ou en version papier, et rendez-vous en épicerie pour faire le plein de fraîcheur. Plus vous mangez local, plus vous économisez sur les produits d'ici !

Consultez le calendrier des arrivages d'ici