« Au Québec, les professionnels devront négocier avec agilité les prochains virages. Or, certains s'annoncent brusques », signale Arnaud Granata, président du Groupe Infopresse. Reconnu au Québec pour la qualité et la variété de ses formations en marketing, en communication, en stratégies numériques et en leadership, Infopresse offre une série de cours en ligne permettant d'acquérir de nouvelles compétences; des formations qui sont admissibles à un remboursement par le biais du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME).

À l'heure actuelle, plus de 300 formations sont offertes, en plus des cours sur mesure offerts aux entreprises. Arnaud Granata souligne d'ailleurs la mobilisation et le rôle exceptionnels de la grande équipe de formateurs qui accompagne autant les professionnels que les organisations privées et publiques depuis 2011.

Des formations pratiques et concrètes

Chacun des experts, actif et reconnu dans son domaine, propose des contenus, des approches et des outils prêts à être appliqués. « Nous valorisons les cas et les enjeux concrets, donc moins théoriques, pour stimuler des stratégies tangibles, immédiates et profitables », explique Arnaud Granata. Il ajoute : « Ces prochaines années forceront les professionnels à multiplier leurs compétences, et c'est d'ailleurs ce que reconnaît le gouvernement du Québec en remboursant ces formations jusqu'à concurrence de 100 millions de dollars. »

Le devoir des entreprises

Parmi les formateurs Infopresse, on compte Cristiane Bourbonnais, présidente de Cohésion, cabinet-conseil en stratégies de marques. Cette spécialiste insiste sur l'importance de la mission des organisations : « Les marques ont l'occasion d'avoir un impact positif sur la société, dit-elle. Chaque marque devra avoir sa mission, qui exprime ce qu'elle veut laisser comme legs. » Comme l'explique la formatrice, « le travail des gestionnaires de marques sera appelé à changer, puisque nous sommes dans une ère de discontinuité. Pour réussir, ils devront acquérir de nouvelles compétences. Nous verrons de nouveaux leaders émerger. »

Virage numérique : la voie royale

À ce chapitre, l'accélération de l'activité numérique devient cruciale. Formateur Infopresse et cofondateur d'Adviso, Jean-François Renaud accompagne avec son équipe des organisations de toutes les tailles dans leur stratégie numérique : « La transformation se manifeste au-delà des interfaces. C'est une culture, des processus, des humains... Ces prochains mois, les professionnels devront développer de nouvelles connaissances, de nouveaux réflexes. Comme jamais, ces gestionnaires, mieux formés, joueront un rôle capital. »

Leadership : collaborer pour aller plus loin

Les entreprises qui traverseront la crise avec le plus de succès seront celles qui ont développé leurs habiletés relationnelles, lesquelles constituent la clé d'un leadership mobilisateur : « Les relations interpersonnelles et le climat d'équipe contribuent au succès des organisations », explique la psychologue Rose-Marie Charest, elle aussi formatrice Infopresse. « Un vrai leader dépasse le cadre de ses propres compétences pour favoriser le développement de ses collaborateurs. Il sait à la fois s'affirmer et susciter, auprès de ses collègues, un réel désir d'accomplissement », ajoute-t-elle.

Option : formations privées

Et si vous remplaciez certains apéros virtuels par une formation adaptée à votre organisation ? En plus des classes régulières, les formateurs Infopresse proposent des cours ciblés, à durée télescopique. « Une heure, trois heures ou quelques heures réparties sur plusieurs jours sont, pour plusieurs équipes, l'occasion de se mobiliser autour d'enjeux qu'ils ont rarement le temps ou la chance de développer ensemble, fait valoir Arnaud Granata. Présentement, les organisations innovantes profitent de ce contexte privilégié pour préparer leur avenir. »

