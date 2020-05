« En tant qu'éleveurs de porcs, c'est notre rôle de nourrir les Québécois. On veut faire notre part pour soutenir les gens pendant la crise », explique Louis-Philippe Roy, deuxième vice-président des Éleveurs de porcs du Québec. Voilà pourquoi son organisation a fait don de 100 000 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec, un geste qui nous invite tous à penser aux personnes dans le besoin.

Précarité alimentaire : une cause prioritaire

En 2017, les Éleveurs de porcs du Québec s'engageaient à verser 20 000 $ aux Banques alimentaires du Québec, puis 25 000 $ chaque année suivante jusqu'en 2022. « Les éleveurs de porcs sont des gens très impliqués dans leur communauté, et c'est important pour eux d'aider les citoyens », mentionne Louis-Philippe Roy, qui est lui-même éleveur porcin. Même avant ce partenariat, l'organisation luttait déjà contre la précarité alimentaire en offrant de multiples dons.

Une crise aux effets immédiats

Au Québec, les mesures de confinement ont fait bondir le taux de chômage; celui-ci a atteint 17 % en avril. « Encore plus de familles se tournent vers les banques alimentaires, et on voulait participer nous aussi à l'effort de guerre », affirme l'éleveur. Ainsi, les Éleveurs de porcs du Québec ont haussé leur don de cette année, le faisant passer de 25 000 $ à 100 000 $.

Donner ce que l'on peut

« Ça peut paraître un gros montant, mais ce n'est pas tant que ça quand on regarde l'ampleur du problème », soulève Louis-Philippe Roy. Voilà ce qui a inspiré les Éleveurs de porcs du Québec à lancer la campagne On s'épaule, qui invite les Québécois à contribuer eux aussi à la cause de façon volontaire.