Dans un marché où l'automatisation est la norme, la firme montréalaise Kiwili propose l'outil rêvé : un logiciel de gestion tout-en-un performant, pensé pour les entreprises et entrepreneurs d'ici, peu importe leur taille ou l'industrie dans laquelle ils oeuvrent. Gestion du temps et de projets, facturation, comptabilité et relation client, le tout bonifié par l'accompagnement personnalisé d'un conseiller en chair et en os à toutes les étapes de l'implantation. Survol d'une solution à découvrir sans tarder.

Gestion de projets, logiciel comptable et CRM tout-en-un

Déjà, plus de 15 000 entreprises font confiance à l'interface simple et intuitive de Kiwili pour la gestion quotidienne de leurs affaires. Comptabilité, factures et devis, dépenses, gestion de la relation client (CRM), gestion de projets, gestion du temps, rapports : tout est centralisé et accessible de n'importe où grâce à l'infonuagique. Un seul abonnement mensuel peut remplacer plusieurs logiciels - moins complets, et souvent plus coûteux.

De vraies relations d'affaires centrées sur l'humain

Toute l'équipe de Kiwili est basée à Montréal, ce qui permet d'obtenir un service d'assistance rapide en français comme en anglais, par clavardage ou par téléphone (selon les besoins). L'architecture de suivi des communications auprès des clients évite aux entrepreneurs d'avoir à répéter la même chose plusieurs fois. Les conseillers s'appliquent à développer de vraies relations d'affaires avec les utilisateurs et à partager leur savoir d'expert pour que ces derniers gagnent en productivité et réussissent à optimiser leurs processus.

Ce souci d'offrir un véritable accompagnement humain est présent dès le début de la collaboration. Kiwili propose des démonstrations privées en ligne gratuites sur demande, afin de s'assurer que la solution est bien adaptée à chaque entrepreneur et à chaque entreprise.

Un logiciel à l'écoute de ses utilisateurs

Les fonctionnalités de Kiwili permettent de gagner en efficacité et d'économiser du temps en centralisant l'information et en évitant la retranscription manuelle. Et les attraits du logiciel ne cessent de se bonifier : les conseillers tiennent compte de toutes les demandes spéciales et suggestions des abonnés afin de continuellement faire évoluer la solution. Ces améliorations sont ensuite implantées dans les meilleurs délais, puis mises à la disposition de l'ensemble des clients.

Une tarification adaptée à tous les budgets

Kiwili propose trois forfaits d'abonnement mensuel. Chacun est adapté à la taille de l'entreprise - individuelle, PME ou grande société - et à ses besoins. La solution convient ainsi à des entreprises de tous les secteurs d'activités : Kiwili compte parmi ses clients des acteurs de milieux aussi variés que l'architecture, l'urbanisme, la construction, les agences web et les cabinets comptables.

Le logiciel étant déjà présent en Europe, en Afrique et ailleurs en Amérique du Nord, Kiwili est une réussite québécoise dont nous pouvons être fiers.

Outils de gestion et autres astuces

Bien plus qu'un simple logiciel de gestion, Kiwili se présente comme un partenaire du succès des entreprises du Québec. L'équipe derrière le blogue de l'entreprise est constamment à l'affût des dernières actualités entrepreneuriales et fait part des meilleures pratiques d'affaires sur des sujets variés comme la comptabilité, la gestion de projets, l'organisation du temps, l'autopromotion et les ressources à la portée des entrepreneurs. C'est une référence à consulter dès maintenant.

Parce que derrière les chiffres et les fonctionnalités, il y a d'abord des humains. Et ça, Kiwili l'a bien compris !