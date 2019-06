Jambes lourdes et douloureuses? Vous souffrez peut-être de la maladie veineuse chronique. Très fréquente, cette affection se traduit par un dysfonctionnement des valvules qui aident normalement le sang à remonter vers le coeur. Sans traitement, la maladie veineuse chronique peut s'aggraver avec le temps. Heureusement, il existe plusieurs options de traitement qui contribuent à réduire les signes et les symptômes.

Causes et symptômes

La maladie veineuse chronique se caractérise par une présence de reflux sanguin dans le système veineux. Le sang, incapable de remonter vers le coeur, finit par stagner dans les veines des membres inférieurs, causant ainsi une foule de symptômes. Sensation de lourdeur, douleur, enflure, inconfort, varices, varicosités, les symptômes peuvent s'intensifier avec le temps si la maladie n'est pas traitée.

Évolution

La maladie veineuse chronique peut demeurer stable ou évoluer avec le temps. Pour éviter une aggravation des symptômes, il est important de ne pas sous-estimer les premiers signaux d'alarme. Si vous éprouvez de la douleur ou une sensation de lourdeur,ou si vos jambes sont enflées, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé à ce sujet. En ignorant les premiers symptômes, la maladie veineuse chronique peut devenir de plus en plus incommodante et causer des varicosités, des varices et des ulcères aux jambes.

Facteurs de risque

Il existe deux types de facteurs de risque. Les premiers sont principalement liés au mode de vie. Le fait de rester longtemps en position debout ou assise peut exposer davantage une personne à la maladie veineuse chronique. Si votre travail nécessite ce genre de position, assurez-vous de faire des arrêts fréquents ou de vous dégourdir les jambes régulièrement. La maladie peut être aussi liée à des facteurs de risque que l'on ne peut pas contrôler, comme l'âge et les antécédents familiaux.

Faites le test de l'évaluation Veinscore

Traitements

En cas de maladie veineuse chronique légère à modérée, les traitements veino-actifs ont démontré leur efficacité. Ce produit de santé naturel fabriqué à partir de petites oranges immatures et est utilisé dans plus de 107 pays depuis plus de trois décennies. Les résultats d'études cliniques ont démontré qu'après seulement quatre semaines de traitement, la plupart des patients ont noté une réduction de 50 % de la sensation d'enflure et de jambes lourdes. Après 8 semaines de traitement, la sensation d'enflure était réduite de 72 % et la douleur de 63 %.

Le traitement par compression est un traitement souvent recommandé par les médecins. Il consiste à porter des bas de contention qui compriment délicatement les parois veineuses, afin de favoriser une meilleure circulation sanguine. Le degré de compression approprié devrait être déterminé par votre médecin.

Si vous avez des varicosités ou des varices, vous pourriez envisager le recours à des interventions, comme la sclérothérapie, l'ablation endoveineuse ou l'éveinage chirurgical. Ces techniques ciblent les veines endommagées et favorisent un meilleur retour veineux.

Prévention

L'intégration de simples habitudes de vie favorise la circulation sanguine et diminue vos risques de souffrir de maladie veineuse chronique. Si vous êtes une personne à risque, la chaleur est votre ennemi juré. Évitez autant que possible les bains chauds, les saunas et les spas. Après une longue journée en position debout ou assise, veillez à surélever vos jambes à l'aide d'un coussin ou d'un oreiller. Le maintien d'un poids santé et l'activité physique sont également essentiels pour promouvoir la santé des jambes. Attention aux talons hauts ou trop plats ! Privilégiez des chaussures confortables qui soutiennent bien l'arche du pied et évitez de porter des chaussettes trop serrées à la cheville.

Découvrez Venixxa