Au creux de l’hiver, les séjours au soleil font rêver. Avant de s’envoler vers la plage, voici quelques conseils judicieux afin de profiter de ses vacances, sans souci.

Faire preuve de prévoyance

Les assurances doivent être prises au sérieux, indique Véronique Capra, vice-présidente de Voyages Bergeron et Passion Monde. « Les assurances médicales, annulation et interruption s’achètent sous forme de forfaits ou individuellement, précise-t-elle. Les voyageurs mélangent souvent l’assurance médicale, si on a besoin de soins médicaux d’urgence, et l’assurance interruption, si on doit écourter son voyage. Il faut prendre le temps de faire le tour de la question et considérer ce que les grossistes proposent, de même que sa carte de crédit et son régime d’assurances collectives, si c’est le cas. »

Se renseigner

« Il ne faut pas oublier qu’on va dans un pays étranger », rappelle Chantal Lapointe, directrice, stratégie de croissance et relations partenaires voyages, chez CAA-Québec. Elle recommande de consulter le site du gouvernement du Canada pour connaître le degré de risque associé à sa destination et les diverses recommandations. « Les voyageurs peuvent s’enregistrer pour indiquer qu’ils vont à l’étranger, souligne-t-elle. C’est important, et je le fais tout le temps. Le gouvernement peut ainsi rejoindre les citoyens canadiens en cas de force majeure, comme un tremblement de terre. Au début de la pandémie, le gouvernement canadien a pu plus facilement noliser des avions pour rapatrier les citoyens canadiens quand il savait où ils étaient. »

Parer aux problèmes de santé

Anic Bouchard, conseillère en voyages chez Voyages Constellation, ne part jamais sans sa trousse de secours. « Elle contient des trucs de base comme l’acétaminophène, l’ibuprofène, Imodium contre les diarrhées, Gastrolyte en petits sachets si on se déshydrate, de la lotion antimoustique, de la crème solaire, des petites crèmes pour les peaux sensibles après-soleil et un vaporisateur pour soulager la démangeaison due à des piqûres d’insectes, énumère-t-elle. J’en mets la moitié dans ma valise et je traîne quelques trucs dans mon bagage à main. Mais toujours, les médicaments pris sur une base régulière doivent être avec nous, dans notre bagage à main. » Selon la destination, il peut aussi être avantageux de prendre rendez-vous dans une clinique spécialisée ou dans une pharmacie, pour obtenir un vaccin et certaines ordonnances.

Apporter pourboires et cadeaux

Lorsqu’elle va dans des tout-inclus, Véronique Capra, de Voyages Bergeron, part toujours avec environ 200 $ US, pour les pourboires. « Ce sera distribué aux femmes de chambre, au personnel dans les restaurants et les buffets, aux personnes qui font notre café le matin, explique-t-elle. Ce n’est pas une obligation, mais il faut être reconnaissant du service qui est offert. Dans certains pays, ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent les lois du travail. À certaines destinations, comme Cuba, on recommande d’apporter des choses physiques, comme des savons, des boîtes de tampons. » Des clients allant souvent aux mêmes hôtels, à Cuba, enregistrent fréquemment une deuxième valise, qui sera emplie de cadeaux à l’intention d’amis et ne sera pas rapportée au Québec, constate Anic Bouchard, de Voyages Constellation. « Ils amènent un peu de tout, même des vélos, dit-elle. Mais il faut s’assurer auprès du transporteur qu’il y a de la place pour des objets surdimensionnés. »

Prendre certaines précautions sur place

Dans certaines destinations, il faut vraiment faire attention à l’eau, indique Véronique Capra, de Voyages Bergeron. « Les glaçons dans les cocktails sont faits avec de l’eau filtrée. Il n’y a pas de souci avec cela. Les fruits et les légumes peuvent par contre être lavés avec de l’eau locale. Il est souvent préférable de manger des fruits qui s’épluchent, qui ont une pelure. » Il faut faire attention à l’eau du robinet, souligne aussi Anic Bouchard, de Voyages Constellation. « Les bouteilles d’eau sont là pour rincer notre brosse à dents, dit-elle. Il faut savoir aussi que le lait de noix de coco est un laxatif naturel. Ceux qui y vont fort sur le pina colada vont s’en rendre compte la deuxième journée… » Chantal Lapointe, de CAA-Québec, rappelle certains conseils de base comme mettre de la crème solaire, boire beaucoup d’eau et ne pas consommer plus d’alcool que chez soi. « On peut faire la fête, mais il faut aussi agir de façon prudente. »

Agir avec respect

Il est important de respecter la population et les travailleurs, indique Chantal Lapointe. Dans une optique de tourisme écoresponsable, il importe aussi de ne pas laisser de trace, poursuit-elle. Les lois sont différentes, fait remarquer Véronique Capra, de Voyages Bergeron. « Consommer de la marijuana n’est pas un acte criminel ici, mais cela peut l’être dans un autre pays. Il faut savoir que le gouvernement du Canada n’a aucune juridiction pour aider et ramener un voyageur qui a commis un acte criminel dans un autre pays. »