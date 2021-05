Trucs et conseils

Rêver de voyages… pour quand ?

La deuxième vague de la pandémie frappe fort, et les voyages non essentiels sont plus découragés que jamais. Mais le vaccin est là, et Ottawa pense que la plupart des Canadiens pourront avoir reçu leurs doses avant la fin de septembre. D’ici là, mieux vaut-il se contenter de rêver à un départ… en 2022 ?