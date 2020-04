Extrait de J’explore le Québec – Mon premier guide de voyage, textes de Julie Brodeur, Christine Ouin et Louise Pratte, illustrations de Pascal Biet, éditions Ulysse.

Être à la maison n’empêche pas de rêver. Voici deux livres à feuilleter avec les enfants, pour planifier les prochaines vacances en famille.

Marie Allard

La Presse

Visiter le Québec

Ce « premier guide de voyage » au Québec a bien des atouts. De petit format — parfait pour les mains d’enfants —, il est riche en contenu sur l’histoire, la géographie et la culture de la province.

On y trouve des suggestions d’activités à faire maintenant (par exemple, bricoler une cabane en bois rond avec un berlingot de lait vide et des brindilles) et un carnet de bonnes adresses à visiter quand la pandémie sera derrière nous. Dommage que ce livre attrayant ne soit pas divisé par régions, comme un vrai guide du Québec.

J’explore le Québec – Mon premier guide de voyage, textes de Julie Brodeur, Christine Ouin et Louise Pratte, illustrations de Pascal Biet, éditions Ulysse. Dès 7 ans.

Parcourir le Canada

Envie d’explorer le Canada, en vue d’une escapade au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou plus loin encore ? Ça tombe bien : cet atlas richement illustré présente les 10 provinces et 3 territoires, en ordre alphabétique.

Révisé par des spécialistes en cartographie et en géographie, c’est un ouvrage classique, où on trouve des infos qui piquent la curiosité. Saviez-vous qu’une pépite d’or de 5 kg a été trouvée dans la mine de San Antonio, au Manitoba ? Que l’eau du cratère des Pingaluit, dans le nord du Québec, est l’une des plus pures au monde ? Ou qu’il y a des dunes de sable au Yukon (dans le désert de Carcross) ? À noter : 10 pages de cet atlas très complet sont consacrées au Québec.

Mon très grand atlas du Canada, textes de Stéphanie Gervais et Carmen Laberge, illustrations d’Annie Wilkinson, éditions Auzou. Dès 7 ans.