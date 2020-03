Laisseriez-vous un touriste photographier votre enfant ?

Ils sont bien mignons, ces enfants philippins tout sourire dans leurs haillons qui n’ont pour jouet qu’une corde et un bâton. Et clic ! Voilà leurs jolis minois sur Facebook et Instagram, accompagnés d’une réflexion clichée sur le bonheur dans la pauvreté. Et si c’était votre enfant pris en photo à votre insu dans un parc de Montréal qui se retrouvait sur les réseaux sociaux d’un Vietnamien… ou en vedette dans son salon ? Réflexion.