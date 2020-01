Voler plus loin avec son argent

Il y a peu de moyens plus efficaces pour se donner un bon mal de tête que de se lancer à la recherche des billets d’avion les moins chers pour ses prochaines vacances. Quelle destination offre le meilleur rapport distance-prix ? Et le pire ? Nous avons suivi les fluctuations des prix pour 25 destinations à Noël, pendant la semaine de relâche et pour la première semaine de congé des vacances de la construction. Voici quelques suggestions pour aller le plus loin possible avec son argent.