Se réunir en famille... autour du monde

Vous avez de la famille en Égypte, en France, au Brésil, aux États-Unis et au Québec et vous cherchez un endroit pour les réunir ? Une foule d'options s'offrent à vous, que ce soit ici ou ailleurs. Des pourvoiries aux chalets en bois rond en passant par les tout-inclus et les locations de gîtes ou de maisons, tout est possible.

Olivier Soussy habite Montréal depuis près de 25 ans, mais sa famille vient de France (Paris, Lyon et Dole). Depuis une dizaine d'années, il organise régulièrement des réunions familiales. Un réflexe qui lui vient de son père.

« Quand on était plus jeunes, mon père organisait chaque année des vacances en famille, nous confie-t-il. On louait une maison, et on passait du temps ensemble. On jouait à des jeux, on allait à la plage. Un jour, mon père m'a pris à part et il m'a dit : "Quand je serai parti, j'espère que vous allez continuer à vous voir..." »

Quelques années après la mort de son père, Olivier a repris le flambeau et organisé une première réunion familiale.

Rien qu'avec la famille immédiate (ses filles, sa mère, son frère et sa soeur), ils étaient une quinzaine. Comme la majorité se trouvait en Europe, il a opté pour un Club Med en Turquie. « C'était ce qu'il y avait de plus simple, nous dit-il, et puis c'était un endroit magnifique. On a été là-bas deux années de suite. »

Puis, il y a eu des locations de petites maisons en Corse pour le mariage de son neveu, et d'un grand mas à Aigues-Mortes (en Camargue), il y a deux ans, pour son anniversaire.

« On a élargi le cercle pour ces occasions, raconte-t-il. En Corse, chacun recevait à tour de rôle. Tout le monde amenait un plat. À Aigues-Mortes, on était une bonne quinzaine de personnes à dormir dans la maison, les autres avaient loué des plus petites maisons autour. Il y avait des parents, des amis, c'était super. »

Plusieurs options au Québec