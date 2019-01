Sites touristiques: ne touchez pas cette roche

Violaine Ballivy

Ils sont partout. Dans les parcs nationaux, sur les plages, du Québec à l'Écosse en passant par la Patagonie et, surtout, sur Instagram. Mais les tas de roches en équilibre - cairns - sont tout sauf anodins et menaceraient certains écosystèmes. Des environnementalistes sonnent l'alarme. Le phénomène en six mots.