Comment choisir sa croisière fluviale

Fluviale ou océanique?

«Les croisières fluviales sont complètement différentes des croisières en mer. Il faut d'abord savoir laquelle est faite pour nous, estime Cristelle Cormier, directrice ventes et marketing pour Tours Chanteclerc. En croisière fluviale, les bateaux sont beaucoup plus petits, en général entre 80 et 100 cabines qui donnent toutes sur l'extérieur. Il n'y a souvent qu'une seule salle à manger et, du point de vue du divertissement, il n'y a pas de spectacle à grand déploiement comme sur les gros navires de 5000 passagers. Les installations sont plus limitées; par exemple, les bateaux n'ont pas tous une piscine et lorsque c'est le cas, c'est souvent un bassin d'eau.»

La croisière fluviale possède en revanche un avantage considérable, grâce à la petite taille des bateaux. «Les bateaux sont amarrés près du centre-ville ou de la ville historique, ce qui permet d'être plus autonome. On peut entrer et sortir à notre guise de ces hôtels flottants pour découvrir chaque destination.»

«Les croisières fluviales sont faites pour les gens qui souhaitent visiter, vivre localement et manger de la nourriture typique. C'est aussi un moyen parfait pour découvrir la vie nocturne», explique Sylvie Ouimet, conseillère spécialisée en croisière chez Voyages Traditours.

Voyager à bord de plus petits bateaux a toutefois un prix, estime Pierre-Olivier Fortin, conseiller en communication chez CAA-Québec. «Les croisières fluviales sont en général plus chères que les croisières en mer, car le ratio personnel/passager est plus petit. Il y a plus de gens à bord pour s'occuper de nous. Le rythme est aussi plus détendu et l'absence de grandes vagues aide ceux qui ont le mal des transports.»

Les trois intervenants s'entendent sur une chose: les croisières fluviales sont de plus en plus recherchées, tant sur le marché québécois qu'à l'étranger. «Il faut réserver plus tôt que pour une croisière maritime, soit de 9 à 12 mois avant le départ, dit M. Fortin. Les bateaux se remplissent vite...»