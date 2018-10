Pourquoi un souvenir de voyage?

L'OBJET QUI RACONTE UN VOYAGE

Qu'y a-t-il de plus immatériel qu'un voyage? Images, saveurs, chaleurs, rencontres: autant de fragments précieusement conservés dans nos mémoires d'explorateurs. Pourtant, le besoin impérieux de glisser dans notre sac un petit bouddha de bois ou un sari indien nous saisit presque systématiquement à l'heure de quitter des contrées lointaines. À tel point que l'on ne s'interroge même plus sur ce réflexe, cultivé depuis des lustres. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à glaner ces «bouts du monde», qu'ils soient kitchs ou majestueux?

Extensions multiples

Pour l'anthropologue Vincent Fournier, ils sont avant tout des extensions, et ce, à plusieurs points de vue. «Les objets qui nous entourent constituent des cadres de signification qui donnent du sens à ce que l'on fait, où l'on est. Ils sont des extensions de nous-mêmes et une partie de notre identité. Le souvenir de voyage est le symbole d'une expérience, d'un vécu», expose celui qui enseigne à l'UQAM. Une extension identitaire, mais aussi temporelle. «Souvent, l'expérience d'un voyage est relativement courte, s'étend sur une semaine ou deux. Rapporter un objet va nous permettre, par la suite, de revivre, d'arrêter le moment et de le conserver», poursuit-il, en soulignant que l'expérience vécue ou recherchée va influencer le type d'objet rapporté: «Si on va voir des paysages, on va peut-être simplement rapporter une roche. Si on va dans un tout-inclus dans le Sud, on va rapporter deux bouteilles de rhum. N'essaie-t-on pas de rapporter avec soi une partie de l'expérience?»

«Les objets représentent pour moi une histoire: soit celle où j'ai échangé avec le ou la vendeuse, souvent en négociant, soit les moments marquants de mon séjour, indique Nathalie Sentenne, voyageuse assidue et professeure de science politique. Avant, je rapportais plus de souvenirs pour décorer les murs, mais avec le temps, j'essaie de me limiter à de petits objets comme un bijou spécifique au pays.» Le rôle d'extension des souvenirs va aussi se réaliser dans le dialogue, comme autant de réservoirs à aventures et à anecdotes à raconter à ses proches. «Quand je porte un bijou acquis ailleurs, cela engage souvent de beaux échanges sur le pays en question», illustre Mme Sentenne.

Une preuve, un rituel

Autre fonction primordiale de l'objet-souvenir : il constitue une preuve matérielle et symbolique d'un voyage, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Ainsi, même si certains séjours s'apparentent à des rêves, ce masque africain ou cette petite tour Eiffel sont là pour nous assurer de ce vécu. «Ces objets sont fabriqués pour fossiliser une expérience et en devenir les preuves», écrit la chercheuse et ethnologue Véronique Dassié, dans Objets d'affection: une ethnologie de l'intime. Leur accumulation peut même dénoter un petit côté ostentatoire. «D'un coup d'oeil, quelqu'un peut regarder son étagère et se dire: "Je suis un grand voyageur", tout comme cela peut être montré aux autres», relève M. Fournier. Une preuve qui peut même s'insérer dans le cadre d'une ritualisation, là encore pour soi-même ou pour autrui. «Pour moi, rapporter des souvenirs, cela va de soi, indique Nathalie Sentenne. Aussi, je rapporte systématiquement à mon père une bière de chaque pays visité. C'est une tradition. Et pour mes proches, je continue à envoyer des cartes postales, ce qui constitue un souvenir, en quelque sorte.»