PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE

Je pourrais encore déambuler pendant des heures dans le quartier, notamment dans sa section est, près de la station de métro Lionel-Groulx. Je termine quand même ma petite visite devant le plus ancien bâtiment industriel de Saint-Henri, le très bel édifice de la Williams Manufacturing, rue Saint-Jacques, entre les rues Bourget et Rose-de-Lima. Au fil des années, depuis 1883, on y a construit des machines à coudre, de l’équipement militaire, de la fibre synthétique, avant d’accueillir diverses entreprises et organismes, puis d’effectuer une renaissance sous la forme de lofts. Après les tanneurs et les ouvriers, les jeunes professionnels s’installent à Saint-Henri.