Saint-Henri est un quartier en pleine transformation. Jeune, animé, bordé par un canal, traversé par des rails, il porte les marques d’un remarquable passé industriel. On peut explorer l’histoire de Saint-Henri dans le cadre d’une exposition au musée Pointe-à-Callière, avant de parcourir ses rues et ses parcs à la recherche du Saint-Henri d’aujourd’hui.

Une petite visite au musée. Il n’y a rien de tel pour préparer son excursion dans Saint-Henri. Le musée Pointe-à-Callière présente l’exposition Saint-Henri, le cœur à l’ouvrage, jusqu’en mai prochain. Ça donne donc amplement le temps de plonger dans les origines du quartier avant de le visiter « en vrai ».

Ces origines, elles sont quand même lointaines. C’est en 1670 que des tanneurs s’installent près du ruisseau Glen, qui y coulait alors à partir du mont Royal, pour y faire le traitement du cuir. Le musée souligne que c’est un des rares villages québécois à se développer autour d’une communauté artisanale. Et ce village, il prospère : en 1825, on y trouve 466 habitants. Près des deux tiers d’entre eux sont impliqués dans les métiers du cuir : ils sont tanneurs, cordonniers, selliers.

La construction de l’échangeur Turcot, dans les années 1960, fait disparaître l’ancien village. La réfection de l’ouvrage permet toutefois d’effectuer des fouilles sur le site entre 2014 et 2020. On trouve les vestiges d’une trentaine de bâtiments, dont une douzaine de tanneries. On retrouve aussi des objets qui sont exposés au musée Pointe-à-Callière : des outils, des couteaux, des restes de chaussures et de bottes.

Au XIXe siècle, Saint-Henri commence à attirer d’autres types d’industries, notamment grâce à ses axes de transport, le canal de Lachine et de nouveaux liens ferroviaires. En 1875, le village devient une ville qui prospère rapidement, mais qui doit aussi trouver le moyen de loger des milliers d’ouvriers. En 1905, la ville compte 24 165 habitants et choisit de s’annexer à la ville de Montréal. L’industrie manufacturière poursuit son essor, avec de grands noms comme la Dominion Textile et Wiliams Sewing Machines, qui se spécialise dans les machines à coudre.

L’exposition présente un bel assortiment des produits qui émanent des usines de Saint-Henri. Elle met aussi l’accent sur la vie ouvrière, une vie difficile marquée par diverses luttes pour améliorer les conditions de travail, et par des personnalités marquantes comme les syndicalistes Lea Roback et Madeleine Parent.

Et puis, à partir de 1960, c’est le début d’un long déclin du secteur industriel. Les usines ferment, déménagent. Il y a bien des manifestations pour protester contre ces fermetures, notamment dans le cas de Simmons, dans le domaine des matelas, et de Coleco, dans celui des jouets, mais elles ne parviennent pas à renverser le mouvement.

Et puis, plus récemment, un nouveau cycle s’installe : on transforme les usines désaffectées en immeubles de condos ou de lofts industriels. On construit de nouveaux logements, plus luxueux. Cet embourgeoisement n’est toutefois pas au goût de tout le monde, comme le rappelle l’exposition : la population traditionnelle fait face à des rénovictions, à des augmentations de loyer, à de nouveaux commerces qui ne répondent plus à ses besoins.

Saint-Henri continue cependant à se réinventer. Et c’est le temps d’aller voir ça de plus près.

Idéalement, il faudrait un plan de visite. Ça tombe bien, la Société historique de Saint-Henri a concocté une série d’itinéraires autoguidés qu’on peut acheter en ligne ou au bureau de la société, au 521, place Saint-Henri, le mercredi soir.

Une première brochure propose deux itinéraires sur l’histoire générale du quartier. Une deuxième brochure met l’accent sur les manufactures de Saint-Henri avec deux itinéraires. Enfin, une troisième brochure, intitulée « Sur les traces de Bonheur d’occasion », permet d’explorer les lieux qui ont inspiré Gabrielle Roy pour l’écriture de son fameux roman.

La société historique peut également, à la demande, organiser des visites avec un guide pour des groupes de 10 à 20 personnes.

