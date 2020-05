De l’art urbain à voir au Québec

Il n’y a pas que les grandes capitales mondiales qui prennent des couleurs sous l’impulsion des artistes urbains. Avec deux festivals (Under Pressure et Mural) et les actions de l’organisme MU, Montréal compte parmi les villes les plus dynamiques du globe à ce chapitre. Le reste du Québec compte aussi quelques belles œuvres murales historiques. Survol de quatre initiatives d’ici, à découvrir à pied, en vélo, en auto...