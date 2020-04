Tchou-tchou ! Le train part de Mont-Laurier. Mme Raton et ses petits, M. Dindon et M. Cerf de Virginie montent à bord. Premier arrêt : Nominingue, où embarque Mme Gélinotte Huppée.

Marie Allard

La Presse

Mignon et coloré, cet album entièrement fabriqué au Québec met en scène le P’tit train du nord, qui a roulé de 1876 à 1981.

C’est aussi un précieux « cherche et trouve » qui initie les enfants à l’observation (autorisée, puisque sur papier !) de plus de 60 animaux et insectes des Laurentides.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GRAND ÉLAN Le P’tit train du nord

Très chouette pour préparer les balades qui viendront avec les beaux jours, quand le confinement sera derrière nous.

Le P’tit train du nord, d’Isabelle Charbonneau, éditions Grand Élan. Dès 3 ans.